Рейтинг@Mail.ru
На танкере "Волгонефть-239" демонтировали 85 процентов кормовой части - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 04.03.2025 (обновлено: 09:48 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/volgoneft-2002899591.html
На танкере "Волгонефть-239" демонтировали 85 процентов кормовой части
На танкере "Волгонефть-239" демонтировали 85 процентов кормовой части - РИА Новости, 04.03.2025
На танкере "Волгонефть-239" демонтировали 85 процентов кормовой части
Специалисты демонтировали 85% кормовой части танкера "Волгонефть-239", которая находится на мели на мысе Панагия, на переработку вывезено уже более 600 тонн... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T09:41:00+03:00
2025-03-04T09:48:00+03:00
россия
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997654924_0:240:960:780_1920x0_80_0_0_631cbfe07d1ac10a36e0a58290265abb.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специалисты демонтировали 85% кормовой части танкера "Волгонефть-239", которая находится на мели на мысе Панагия, на переработку вывезено уже более 600 тонн металла, сообщили в Минтрансе РФ."Демонтировано 85% кормовой части танкера "Волгонефть-239". На переработку вывезли более 600 тонн металла. Сейчас демонтируют два последних танка аварийного судна. Заключительный этап утилизации идет с опережением графика, работы планируется завершить в ближайшее время. Экологическую безопасность их проведения продолжают контролировать специалисты Морспасслужбы", — говорится в сообщении.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250301/tanker-2002390430.html
https://ria.ru/20250220/tanker-2000565671.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997654924_0:150:960:870_1920x0_80_0_0_8abf4f99ca1a488c584a1b447b6998a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
На танкере "Волгонефть-239" демонтировали 85 процентов кормовой части

Минтранс: на танкере "Волгонефть-239" демонтировали 85 процентов кормовой части

© Фото : Министерство транспорта РоссииДемонтаж надстройки танкера "Волгонефть-239"
Демонтаж надстройки танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Министерство транспорта России
Демонтаж надстройки танкера "Волгонефть-239"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специалисты демонтировали 85% кормовой части танкера "Волгонефть-239", которая находится на мели на мысе Панагия, на переработку вывезено уже более 600 тонн металла, сообщили в Минтрансе РФ.
"Демонтировано 85% кормовой части танкера "Волгонефть-239". На переработку вывезли более 600 тонн металла. Сейчас демонтируют два последних танка аварийного судна. Заключительный этап утилизации идет с опережением графика, работы планируется завершить в ближайшее время. Экологическую безопасность их проведения продолжают контролировать специалисты Морспасслужбы", — говорится в сообщении.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Миронов попросит проверить сумму штрафов для владельца "Волгонефть-212"
1 марта, 03:07
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Танкер Волгонефть-239 в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
"Кама Шиппинг" назвала причину крушения танкера "Волгонефть-212"
20 февраля, 15:04
 
РоссияКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала