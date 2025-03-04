https://ria.ru/20250304/volgoneft-2002899591.html

На танкере "Волгонефть-239" демонтировали 85 процентов кормовой части

На танкере "Волгонефть-239" демонтировали 85 процентов кормовой части - РИА Новости, 04.03.2025

На танкере "Волгонефть-239" демонтировали 85 процентов кормовой части

Специалисты демонтировали 85% кормовой части танкера "Волгонефть-239", которая находится на мели на мысе Панагия, на переработку вывезено уже более 600 тонн... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T09:41:00+03:00

2025-03-04T09:41:00+03:00

2025-03-04T09:48:00+03:00

россия

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специалисты демонтировали 85% кормовой части танкера "Волгонефть-239", которая находится на мели на мысе Панагия, на переработку вывезено уже более 600 тонн металла, сообщили в Минтрансе РФ."Демонтировано 85% кормовой части танкера "Волгонефть-239". На переработку вывезли более 600 тонн металла. Сейчас демонтируют два последних танка аварийного судна. Заключительный этап утилизации идет с опережением графика, работы планируется завершить в ближайшее время. Экологическую безопасность их проведения продолжают контролировать специалисты Морспасслужбы", — говорится в сообщении.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250301/tanker-2002390430.html

https://ria.ru/20250220/tanker-2000565671.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия