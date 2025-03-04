https://ria.ru/20250304/voennye-2002946966.html

ВС России поразили украинские военные аэродромы

ВС России поразили украинские военные аэродромы - РИА Новости, 04.03.2025

ВС России поразили украинские военные аэродромы

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, складам с боеприпасами, силы ПВО сбили авиабомбу JDAM и 93 БПЛА, сообщили в... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:04:00+03:00

2025-03-04T13:04:00+03:00

2025-03-04T13:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, складам с боеприпасами, силы ПВО сбили авиабомбу JDAM и 93 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам с боеприпасами, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM производства США и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002936708.html

сша

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины