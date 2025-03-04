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ВС России поразили украинские военные аэродромы - РИА Новости, 04.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:04 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/voennye-2002946966.html
ВС России поразили украинские военные аэродромы
ВС России поразили украинские военные аэродромы - РИА Новости, 04.03.2025
ВС России поразили украинские военные аэродромы
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, складам с боеприпасами, силы ПВО сбили авиабомбу JDAM и 93 БПЛА, сообщили в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:04:00+03:00
2025-03-04T13:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, складам с боеприпасами, силы ПВО сбили авиабомбу JDAM и 93 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам с боеприпасами, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM производства США и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России поразили украинские военные аэродромы

ВС России поразили украинские военные аэродромы и места хранения БПЛА

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, складам с боеприпасами, силы ПВО сбили авиабомбу JDAM и 93 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам с боеприпасами, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM производства США и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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