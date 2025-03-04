https://ria.ru/20250304/veterany-2002984560.html

Глава "Офицеров России" объяснил призыв к отмене концерта Арбениной

Глава "Офицеров России" объяснил призыв к отмене концерта Арбениной - РИА Новости, 04.03.2025

Глава "Офицеров России" объяснил призыв к отмене концерта Арбениной

Ветераны боевых действий из разных регионов России возмущены планами проведения в конце марта в Оренбурге концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы",... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T15:09:00+03:00

2025-03-04T15:09:00+03:00

2025-03-04T15:28:00+03:00

россия

оренбургская область

диана арбенина

сергей липовой

денис паслер

офицеры россии

ночные снайперы

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ветераны боевых действий из разных регионов России возмущены планами проведения в конце марта в Оренбурге концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", выражавших негативное отношение к СВО, этим обусловлена просьба общероссийской общественной организации "Офицеры России" отменить предстоящий концерт, заявил РИА Новости председатель организации, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Ранее "Офицеры России" обратились к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой отменить предстоящий концерт Арбениной и "Ночных снайперов", мотивируя это тем, что певица демонстративно выражает негативное отношение к специальной военной операции. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости. "В общественную организацию "Офицеры России" стали поступать обращения из всех регионов, особенно с Оренбуржья, с возмущением, как можно допустить концерт группы "Ночные снайперы" вместе с Дианой Арбениной, за которыми тянется грязный шлейф еще с 2014 года, когда эта группа открыто поддержала киевский режим, в открытую выступала против воссоединения Крыма с Россией, в открытую начала поливать грязью Россию, наши Вооруженные силы по поводу специальной военной операции", - сказал Липовой. "Возмущает еще и то, что они в открытую ездят по России, выступают с концертами перед нашими гражданами, чьи дети сегодня сражаются с фашизмом на территории специальной военной операции, и потом часть средств, заработанных на наших гражданах, отправляют на поддержку ВСУ… В целом ситуация с этой группой очень возмутительная", - добавил он. Поэтому "Офицеры России" целиком поддерживают обращение ветеранов, граждан, патриотов к губернатору Оренбургской области о том, чтобы запретить "концерты подобного рода сомнительных артистов, которые работают на два фронта", отметил Липовой.

https://ria.ru/20250304/ofitsery-2002946815.html

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