Рейтинг@Mail.ru
Глава "Офицеров России" объяснил призыв к отмене концерта Арбениной - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 04.03.2025 (обновлено: 15:28 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/veterany-2002984560.html
Глава "Офицеров России" объяснил призыв к отмене концерта Арбениной
Глава "Офицеров России" объяснил призыв к отмене концерта Арбениной - РИА Новости, 04.03.2025
Глава "Офицеров России" объяснил призыв к отмене концерта Арбениной
Ветераны боевых действий из разных регионов России возмущены планами проведения в конце марта в Оренбурге концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы",... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T15:09:00+03:00
2025-03-04T15:28:00+03:00
россия
оренбургская область
диана арбенина
сергей липовой
денис паслер
офицеры россии
ночные снайперы
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865169093_0:111:2978:1786_1920x0_80_0_0_2a523f81927cc3cb9641d93111bf8898.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ветераны боевых действий из разных регионов России возмущены планами проведения в конце марта в Оренбурге концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", выражавших негативное отношение к СВО, этим обусловлена просьба общероссийской общественной организации "Офицеры России" отменить предстоящий концерт, заявил РИА Новости председатель организации, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Ранее "Офицеры России" обратились к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой отменить предстоящий концерт Арбениной и "Ночных снайперов", мотивируя это тем, что певица демонстративно выражает негативное отношение к специальной военной операции. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости. "В общественную организацию "Офицеры России" стали поступать обращения из всех регионов, особенно с Оренбуржья, с возмущением, как можно допустить концерт группы "Ночные снайперы" вместе с Дианой Арбениной, за которыми тянется грязный шлейф еще с 2014 года, когда эта группа открыто поддержала киевский режим, в открытую выступала против воссоединения Крыма с Россией, в открытую начала поливать грязью Россию, наши Вооруженные силы по поводу специальной военной операции", - сказал Липовой. "Возмущает еще и то, что они в открытую ездят по России, выступают с концертами перед нашими гражданами, чьи дети сегодня сражаются с фашизмом на территории специальной военной операции, и потом часть средств, заработанных на наших гражданах, отправляют на поддержку ВСУ… В целом ситуация с этой группой очень возмутительная", - добавил он. Поэтому "Офицеры России" целиком поддерживают обращение ветеранов, граждан, патриотов к губернатору Оренбургской области о том, чтобы запретить "концерты подобного рода сомнительных артистов, которые работают на два фронта", отметил Липовой.
https://ria.ru/20250304/ofitsery-2002946815.html
россия
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865169093_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8084103dded9c9dcbca7aeb3641a3bd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оренбургская область, диана арбенина, сергей липовой, денис паслер, офицеры россии, ночные снайперы, вооруженные силы украины, сво
Россия, Оренбургская область, Диана Арбенина, Сергей Липовой, Денис Паслер, Офицеры России, Ночные снайперы, Вооруженные силы Украины, СВО
Глава "Офицеров России" объяснил призыв к отмене концерта Арбениной

Липовой: ветеранов возмутили планы проведения концерта Арбениной в Оренбурге

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСолистка группы "Ночные снайперы", певица Диана Арбенина
Солистка группы Ночные снайперы, певица Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Солистка группы "Ночные снайперы", певица Диана Арбенина . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ветераны боевых действий из разных регионов России возмущены планами проведения в конце марта в Оренбурге концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", выражавших негативное отношение к СВО, этим обусловлена просьба общероссийской общественной организации "Офицеры России" отменить предстоящий концерт, заявил РИА Новости председатель организации, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее "Офицеры России" обратились к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой отменить предстоящий концерт Арбениной и "Ночных снайперов", мотивируя это тем, что певица демонстративно выражает негативное отношение к специальной военной операции. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости.
"В общественную организацию "Офицеры России" стали поступать обращения из всех регионов, особенно с Оренбуржья, с возмущением, как можно допустить концерт группы "Ночные снайперы" вместе с Дианой Арбениной, за которыми тянется грязный шлейф еще с 2014 года, когда эта группа открыто поддержала киевский режим, в открытую выступала против воссоединения Крыма с Россией, в открытую начала поливать грязью Россию, наши Вооруженные силы по поводу специальной военной операции", - сказал Липовой.
"Возмущает еще и то, что они в открытую ездят по России, выступают с концертами перед нашими гражданами, чьи дети сегодня сражаются с фашизмом на территории специальной военной операции, и потом часть средств, заработанных на наших гражданах, отправляют на поддержку ВСУ… В целом ситуация с этой группой очень возмутительная", - добавил он.
Поэтому "Офицеры России" целиком поддерживают обращение ветеранов, граждан, патриотов к губернатору Оренбургской области о том, чтобы запретить "концерты подобного рода сомнительных артистов, которые работают на два фронта", отметил Липовой.
Певица Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
"Офицеры России" попросили отменить концерт Арбениной в Оренбурге
Вчера, 13:04
 
РоссияОренбургская областьДиана АрбенинаСергей ЛиповойДенис ПаслерОфицеры РоссииНочные снайперыВооруженные силы УкраиныСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала