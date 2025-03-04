https://ria.ru/20250304/veterany-2002984560.html
Глава "Офицеров России" объяснил призыв к отмене концерта Арбениной
Глава "Офицеров России" объяснил призыв к отмене концерта Арбениной - РИА Новости, 04.03.2025
Глава "Офицеров России" объяснил призыв к отмене концерта Арбениной
Ветераны боевых действий из разных регионов России возмущены планами проведения в конце марта в Оренбурге концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы",... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T15:09:00+03:00
2025-03-04T15:09:00+03:00
2025-03-04T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ветераны боевых действий из разных регионов России возмущены планами проведения в конце марта в Оренбурге концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", выражавших негативное отношение к СВО, этим обусловлена просьба общероссийской общественной организации "Офицеры России" отменить предстоящий концерт, заявил РИА Новости председатель организации, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Ранее "Офицеры России" обратились к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой отменить предстоящий концерт Арбениной и "Ночных снайперов", мотивируя это тем, что певица демонстративно выражает негативное отношение к специальной военной операции. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости. "В общественную организацию "Офицеры России" стали поступать обращения из всех регионов, особенно с Оренбуржья, с возмущением, как можно допустить концерт группы "Ночные снайперы" вместе с Дианой Арбениной, за которыми тянется грязный шлейф еще с 2014 года, когда эта группа открыто поддержала киевский режим, в открытую выступала против воссоединения Крыма с Россией, в открытую начала поливать грязью Россию, наши Вооруженные силы по поводу специальной военной операции", - сказал Липовой. "Возмущает еще и то, что они в открытую ездят по России, выступают с концертами перед нашими гражданами, чьи дети сегодня сражаются с фашизмом на территории специальной военной операции, и потом часть средств, заработанных на наших гражданах, отправляют на поддержку ВСУ… В целом ситуация с этой группой очень возмутительная", - добавил он. Поэтому "Офицеры России" целиком поддерживают обращение ветеранов, граждан, патриотов к губернатору Оренбургской области о том, чтобы запретить "концерты подобного рода сомнительных артистов, которые работают на два фронта", отметил Липовой.
https://ria.ru/20250304/ofitsery-2002946815.html
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россия, оренбургская область, диана арбенина, сергей липовой, денис паслер, офицеры россии, ночные снайперы, вооруженные силы украины, сво
Россия, Оренбургская область, Диана Арбенина, Сергей Липовой, Денис Паслер, Офицеры России, Ночные снайперы, Вооруженные силы Украины, СВО
Глава "Офицеров России" объяснил призыв к отмене концерта Арбениной
Липовой: ветеранов возмутили планы проведения концерта Арбениной в Оренбурге
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ветераны боевых действий из разных регионов России возмущены планами проведения в конце марта в Оренбурге концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", выражавших негативное отношение к СВО, этим обусловлена просьба общероссийской общественной организации "Офицеры России" отменить предстоящий концерт, заявил РИА Новости председатель организации, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее "Офицеры России" обратились к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой отменить предстоящий концерт Арбениной и "Ночных снайперов", мотивируя это тем, что певица демонстративно выражает негативное отношение к специальной военной операции. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости.
"В общественную организацию "Офицеры России" стали поступать обращения из всех регионов, особенно с Оренбуржья, с возмущением, как можно допустить концерт группы "Ночные снайперы" вместе с Дианой Арбениной, за которыми тянется грязный шлейф еще с 2014 года, когда эта группа открыто поддержала киевский режим, в открытую выступала против воссоединения Крыма с Россией, в открытую начала поливать грязью Россию, наши Вооруженные силы по поводу специальной военной операции", - сказал Липовой.
"Возмущает еще и то, что они в открытую ездят по России, выступают с концертами перед нашими гражданами, чьи дети сегодня сражаются с фашизмом на территории специальной военной операции, и потом часть средств, заработанных на наших гражданах, отправляют на поддержку ВСУ… В целом ситуация с этой группой очень возмутительная", - добавил он.
Поэтому "Офицеры России" целиком поддерживают обращение ветеранов, граждан, патриотов к губернатору Оренбургской области о том, чтобы запретить "концерты подобного рода сомнительных артистов, которые работают на два фронта", отметил Липовой.