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Зеленский показал нежелание участвовать в мирном процессе, заявил Вэнс - РИА Новости, 04.03.2025
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05:29 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/vens-2002880887.html
Зеленский показал нежелание участвовать в мирном процессе, заявил Вэнс
Зеленский показал нежелание участвовать в мирном процессе, заявил Вэнс - РИА Новости, 04.03.2025
Зеленский показал нежелание участвовать в мирном процессе, заявил Вэнс
Владимир Зеленский перепалкой с президентом США Дональдом Трампом показал явное нежелание участвовать в мирном процессе, заявил вице-президент США Вэнс. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T05:29:00+03:00
2025-03-04T05:29:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 4 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский перепалкой с президентом США Дональдом Трампом показал явное нежелание участвовать в мирном процессе, заявил вице-президент США Вэнс. "Он (Зеленский - ред.) продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе", – сказал Вэнс в интервью Fox News. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250304/vens-2002880726.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
Зеленский показал нежелание участвовать в мирном процессе, заявил Вэнс

Вэнс: Зеленский показал явное нежелание участвовать в мирном процессе

© AP Photo / Matthias SchraderДжей-Ди Вэнс
Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 4 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский перепалкой с президентом США Дональдом Трампом показал явное нежелание участвовать в мирном процессе, заявил вице-президент США Вэнс.
"Он (Зеленский - ред.) продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе", – сказал Вэнс в интервью Fox News.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Вэнс назвал условие возвращения Зеленского в Овальный кабинет
05:25
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Советник Трампа обвинил демократов в финансировании конфликта на Украине
04:43
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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