https://ria.ru/20250304/vens-2002880887.html

Зеленский показал нежелание участвовать в мирном процессе, заявил Вэнс

Зеленский показал нежелание участвовать в мирном процессе, заявил Вэнс - РИА Новости, 04.03.2025

Зеленский показал нежелание участвовать в мирном процессе, заявил Вэнс

Владимир Зеленский перепалкой с президентом США Дональдом Трампом показал явное нежелание участвовать в мирном процессе, заявил вице-президент США Вэнс. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T05:29:00+03:00

2025-03-04T05:29:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 4 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский перепалкой с президентом США Дональдом Трампом показал явное нежелание участвовать в мирном процессе, заявил вице-президент США Вэнс. "Он (Зеленский - ред.) продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе", – сказал Вэнс в интервью Fox News. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250304/vens-2002880726.html

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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп