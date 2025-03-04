https://ria.ru/20250304/vengriya-2002923354.html

Правительство Венгрии поддержало решение Трампа о приостановке помощи Киеву

Правительство Венгрии поддержало решение Трампа о приостановке помощи Киеву - РИА Новости, 04.03.2025

Правительство Венгрии поддержало решение Трампа о приостановке помощи Киеву

Правительство Венгрии поддерживает президента США Дональда Трампа в решении приостановить американскую военную помощь Украине, заявил представитель венгерского... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T11:29:00+03:00

2025-03-04T11:29:00+03:00

2025-03-04T11:48:00+03:00

в мире

венгрия

киев

украина

дональд трамп

золтан ковач

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg

БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Правительство Венгрии поддерживает президента США Дональда Трампа в решении приостановить американскую военную помощь Украине, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач."Правительство Трампа приостановило американскую военную помощь Украине. Позиции американского президента и венгерского правительства совпадают: вместо поставок оружия и продолжения войны необходимы как можно скорее прекращение огня и мирные переговоры", - написал Ковач в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250304/rada-2002921450.html

венгрия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, киев, украина, дональд трамп, золтан ковач, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде