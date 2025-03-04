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Правительство Венгрии поддержало решение Трампа о приостановке помощи Киеву - РИА Новости, 04.03.2025
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11:29 04.03.2025 (обновлено: 11:48 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/vengriya-2002923354.html
Правительство Венгрии поддержало решение Трампа о приостановке помощи Киеву
Правительство Венгрии поддержало решение Трампа о приостановке помощи Киеву - РИА Новости, 04.03.2025
Правительство Венгрии поддержало решение Трампа о приостановке помощи Киеву
Правительство Венгрии поддерживает президента США Дональда Трампа в решении приостановить американскую военную помощь Украине, заявил представитель венгерского... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T11:29:00+03:00
2025-03-04T11:48:00+03:00
в мире
венгрия
киев
украина
дональд трамп
золтан ковач
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Правительство Венгрии поддерживает президента США Дональда Трампа в решении приостановить американскую военную помощь Украине, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач."Правительство Трампа приостановило американскую военную помощь Украине. Позиции американского президента и венгерского правительства совпадают: вместо поставок оружия и продолжения войны необходимы как можно скорее прекращение огня и мирные переговоры", - написал Ковач в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, венгрия, киев, украина, дональд трамп, золтан ковач, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Венгрия, Киев, Украина, Дональд Трамп, Золтан Ковач, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Правительство Венгрии поддержало решение Трампа о приостановке помощи Киеву

Правительство Венгрии поддержало решение Трампа о приостановке помощи Украине

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Правительство Венгрии поддерживает президента США Дональда Трампа в решении приостановить американскую военную помощь Украине, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
"Правительство Трампа приостановило американскую военную помощь Украине. Позиции американского президента и венгерского правительства совпадают: вместо поставок оружия и продолжения войны необходимы как можно скорее прекращение огня и мирные переговоры", - написал Ковач в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Раде заявили, что Трамп подталкивает Украину к капитуляции
Вчера, 11:21
 
В миреВенгрияКиевУкраинаДональд ТрампЗолтан КовачПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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