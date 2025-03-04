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Украина все равно сможет получать американское оружие, считает аналитик - РИА Новости, 04.03.2025
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17:19 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/vengrija-2003020637.html
Украина все равно сможет получать американское оружие, считает аналитик
Украина все равно сможет получать американское оружие, считает аналитик - РИА Новости, 04.03.2025
Украина все равно сможет получать американское оружие, считает аналитик
Украина, несмотря на приостановку военной помощи со стороны США, все равно сможет получать американское оружие, если его закупят ее союзники, а также сможет... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:19:00+03:00
2025-03-04T17:19:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
илон маск
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Украина, несмотря на приостановку военной помощи со стороны США, все равно сможет получать американское оружие, если его закупят ее союзники, а также сможет продолжить покупать оружие в других странах на дополнительное финансирование от ЕС, заявил РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли. Ранее во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. "Вашингтон прекращает финансирование Украины и войны из бюджета США, но сторонники Украины по-прежнему могут покупать американское оружие, боеприпасы и цифровые услуги для Киева за доллары, включая систему Илона Маска Starlink", - сказал Киселли. По его словам, объемы финансирования Украины со стороны ЕС на фоне прекращения поддержки США могут вырасти, но европейские производственные мощности все равно не позволят поставлять Киеву значительно больше оружия и боеприпасов, чем сейчас. Поэтому можно ожидать, что Украина станет закупать больше оружия и боеприпасов "в других частях мира".
https://ria.ru/20250304/ssha-2003015465.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2003008154.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, илон маск, евросоюз
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Илон Маск, Евросоюз
Украина все равно сможет получать американское оружие, считает аналитик

Политолог Киселли: Украина сможет получать американское оружие через союзников

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Украина, несмотря на приостановку военной помощи со стороны США, все равно сможет получать американское оружие, если его закупят ее союзники, а также сможет продолжить покупать оружие в других странах на дополнительное финансирование от ЕС, заявил РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли.
Ранее во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Шмыгаль рассказал, чем Украине грозит приостановка помощи США
Вчера, 16:53
"Вашингтон прекращает финансирование Украины и войны из бюджета США, но сторонники Украины по-прежнему могут покупать американское оружие, боеприпасы и цифровые услуги для Киева за доллары, включая систему Илона Маска Starlink", - сказал Киселли.
По его словам, объемы финансирования Украины со стороны ЕС на фоне прекращения поддержки США могут вырасти, но европейские производственные мощности все равно не позволят поставлять Киеву значительно больше оружия и боеприпасов, чем сейчас. Поэтому можно ожидать, что Украина станет закупать больше оружия и боеприпасов "в других частях мира".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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Вчера, 16:28
 
В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампИлон МаскЕвросоюз
 
 
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