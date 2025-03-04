https://ria.ru/20250304/ulyanov-2002873339.html

Ульянов прокомментировал планы ЕС по размещению миротворцев на Украине

Ульянов прокомментировал планы ЕС по размещению миротворцев на Украине - РИА Новости, 04.03.2025

Ульянов прокомментировал планы ЕС по размещению миротворцев на Украине

Европейские чиновники, обсуждая размещение миротворцев на Украине, "ставят телегу впереди лошади", поскольку прежде, чем обсуждать механизм реализации сделки,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T02:28:00+03:00

2025-03-04T02:28:00+03:00

2025-03-04T02:28:00+03:00

украина

россия

великобритания

михаил ульянов (дипломат)

кир стармер

эммануэль макрон

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918627958_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_834de0f909e67ddb5bb81036ff4e0c8f.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Европейские чиновники, обсуждая размещение миротворцев на Украине, "ставят телегу впереди лошади", поскольку прежде, чем обсуждать механизм реализации сделки, необходимо сначала проработать её основные параметры, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. "Европейские чиновники ставят телегу впереди лошади, когда обсуждают размещение миротворцев на Украине. Обычно последовательность событий иная. Сначала необходимо проработать основные параметры сделки, и только после этого можно обсуждать механизм ее реализации", - написал Ульянов в своём Telegram-канале. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250224/ulyanov-2001188860.html

https://ria.ru/20250303/ukraina-2002637826.html

украина

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, великобритания, михаил ульянов (дипломат), кир стармер, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)