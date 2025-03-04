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В Германии забили тревогу из-за приостановки американской помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
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05:03 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002879615.html
В Германии забили тревогу из-за приостановки американской помощи Украине
В Германии забили тревогу из-за приостановки американской помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
В Германии забили тревогу из-за приостановки американской помощи Украине
Если Украина останется без военной помощи США, то запасов оружия ВСУ хватит на полгода, после чего украинским боевикам станет еще сложнее сдерживать наступление РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T05:03:00+03:00
2025-03-04T05:03:00+03:00
в мире
украина
сша
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Если Украина останется без военной помощи США, то запасов оружия ВСУ хватит на полгода, после чего украинским боевикам станет еще сложнее сдерживать наступление российской армии, такое мнение высказал профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала в интервью телеканалу ZDF.&quot;Украина сможет продержаться полгода с оружием, которое обещал еще предшественник Трампа Джо Байден&quot;, — сказал он.Профессор также отметил, что, несмотря на попытки Европы заручиться одобрением Соединенных Штатов в вопросе поддержки Украины, "существуют значительные опасения" по поводу того, будут ли США действовать так, как от них того ожидают европейцы."Суть в том, что альтернативы (поддержанию Украины при участии США. — Прим. ред.) нет", — констатировал профессор.Накануне телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.Уточняется, что речь идет не о постоянном прекращении помощи, а только о временной приостановке.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002853390.html
https://ria.ru/20250303/tanki-2002842783.html
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в мире, украина, сша, джо байден, дональд трамп, германия
В мире, Украина, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Германия
В Германии забили тревогу из-за приостановки американской помощи Украине

Профессор Масала: без помощи США Украине хватит оружия на шесть месяцев

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Если Украина останется без военной помощи США, то запасов оружия ВСУ хватит на полгода, после чего украинским боевикам станет еще сложнее сдерживать наступление российской армии, такое мнение высказал профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала в интервью телеканалу ZDF.
«

"Украина сможет продержаться полгода с оружием, которое обещал еще предшественник Трампа Джо Байден", — сказал он.

Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Маск сделал пугающее заявление о Зеленском
Вчера, 21:43
Профессор также отметил, что, несмотря на попытки Европы заручиться одобрением Соединенных Штатов в вопросе поддержки Украины, "существуют значительные опасения" по поводу того, будут ли США действовать так, как от них того ожидают европейцы.
"Суть в том, что альтернативы (поддержанию Украины при участии США. — Прим. ред.) нет", — констатировал профессор.
Подбитый танк Abrams - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
ВСУ вывели с линии фронта почти все танки Abrams, пишет NYT
Вчера, 20:04
Накануне телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Уточняется, что речь идет не о постоянном прекращении помощи, а только о временной приостановке.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Трамп заявил, что принес России "только горе"
03:04
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденДональд ТрампГермания
 
 
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