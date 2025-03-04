https://ria.ru/20250304/ukraina-2002879615.html

В Германии забили тревогу из-за приостановки американской помощи Украине

В Германии забили тревогу из-за приостановки американской помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025

В Германии забили тревогу из-за приостановки американской помощи Украине

Если Украина останется без военной помощи США, то запасов оружия ВСУ хватит на полгода, после чего украинским боевикам станет еще сложнее сдерживать наступление РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T05:03:00+03:00

2025-03-04T05:03:00+03:00

2025-03-04T05:03:00+03:00

в мире

украина

сша

джо байден

дональд трамп

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Если Украина останется без военной помощи США, то запасов оружия ВСУ хватит на полгода, после чего украинским боевикам станет еще сложнее сдерживать наступление российской армии, такое мнение высказал профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала в интервью телеканалу ZDF."Украина сможет продержаться полгода с оружием, которое обещал еще предшественник Трампа Джо Байден", — сказал он.Профессор также отметил, что, несмотря на попытки Европы заручиться одобрением Соединенных Штатов в вопросе поддержки Украины, "существуют значительные опасения" по поводу того, будут ли США действовать так, как от них того ожидают европейцы."Суть в том, что альтернативы (поддержанию Украины при участии США. — Прим. ред.) нет", — констатировал профессор.Накануне телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.Уточняется, что речь идет не о постоянном прекращении помощи, а только о временной приостановке.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002853390.html

https://ria.ru/20250303/tanki-2002842783.html

https://ria.ru/20250304/rossiya-2002874590.html

украина

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, джо байден, дональд трамп, германия