https://ria.ru/20250304/ubiystvo-2002958341.html

На Алтае провели задержание по делу об убийстве главы Завьяловского района

На Алтае провели задержание по делу об убийстве главы Завьяловского района - РИА Новости, 04.03.2025

На Алтае провели задержание по делу об убийстве главы Завьяловского района

Руководителя местного муниципального унитарного предприятия (МУП) задержали по подозрению в убийства главы Завьяловского района Алтайского края, сообщили РИА... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:29:00+03:00

2025-03-04T13:29:00+03:00

2025-03-04T17:22:00+03:00

происшествия

завьяловский район

николай онищенко

убийство главы района на алтае

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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Руководителя местного муниципального унитарного предприятия (МУП) задержали по подозрению в убийства главы Завьяловского района Алтайского края, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что глава администрации Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко был убит из огнестрельного оружия днем во вторник при выходе из кафе, подозреваемый задержан."В качестве подозреваемого в убийстве главы Завьяловского района задержан руководитель МУП Анатолий Фенин", - сказал собеседник агентства.По данным из открытых источников, Фенин является руководителем МУП "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района".

https://ria.ru/20250304/raschlenenie-2002951719.html

завьяловский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, завьяловский район, николай онищенко, убийство главы района на алтае