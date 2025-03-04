https://ria.ru/20250304/ubiystvo-2002958341.html
На Алтае провели задержание по делу об убийстве главы Завьяловского района
На Алтае провели задержание по делу об убийстве главы Завьяловского района - РИА Новости, 04.03.2025
На Алтае провели задержание по делу об убийстве главы Завьяловского района
Руководителя местного муниципального унитарного предприятия (МУП) задержали по подозрению в убийства главы Завьяловского района Алтайского края, сообщили РИА... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:29:00+03:00
2025-03-04T13:29:00+03:00
2025-03-04T17:22:00+03:00
происшествия
завьяловский район
николай онищенко
убийство главы района на алтае
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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Руководителя местного муниципального унитарного предприятия (МУП) задержали по подозрению в убийства главы Завьяловского района Алтайского края, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что глава администрации Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко был убит из огнестрельного оружия днем во вторник при выходе из кафе, подозреваемый задержан."В качестве подозреваемого в убийстве главы Завьяловского района задержан руководитель МУП Анатолий Фенин", - сказал собеседник агентства.По данным из открытых источников, Фенин является руководителем МУП "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района".
https://ria.ru/20250304/raschlenenie-2002951719.html
завьяловский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, завьяловский район, николай онищенко, убийство главы района на алтае
Происшествия, Завьяловский район, Николай Онищенко, Убийство главы района на Алтае
На Алтае провели задержание по делу об убийстве главы Завьяловского района
На Алтае по делу об убийстве Онищенко задержали главу муниципального предприятия