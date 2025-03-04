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В Алтайском крае застрелили главу Завьяловского района - РИА Новости, 04.03.2025
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12:17 04.03.2025 (обновлено: 17:22 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/ubiystvo-2002935041.html
В Алтайском крае застрелили главу Завьяловского района
В Алтайском крае застрелили главу Завьяловского района - РИА Новости, 04.03.2025
В Алтайском крае застрелили главу Завьяловского района
Главу администрации Завьяловского района Алтайского края застрелили при выходе из кафе, сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:17:00+03:00
2025-03-04T17:22:00+03:00
происшествия
завьяловский район
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
николай онищенко
убийство главы района на алтае
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Главу администрации Завьяловского района Алтайского края застрелили при выходе из кафе, сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета."Днем 4 марта 2025 года при выходе из кафе, расположенного в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района", — говорится в посте.В ведомстве уточнили, что убитый — Николай Онищенко.СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство)."По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан местный житель", — добавили в ведомстве.Позже в силовых структурах Алтайского края РИА Новости назвали имя задержанного — это Анатолий Фенин. По данным из открытых источников, он возглавляет МУП "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района".По словам собеседника агентства, рассматриваются разные мотивы убийства, но числе основной — профессиональная деятельность, с учетом того, что район туристический.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, она устанавливает обстоятельства и мотив преступления.Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств произошедшего и ход расследования.Николай Онищенко родился в 1973 году в селе Гилев-Лог Романовского района Алтайского края. Окончил Барнаульский юридический институт МВД России, юрист по специальности. С 1994 года работал в правоохранительных органах, в том числе дослужился до начальника межмуниципального отдела МВД "Завьяловский". В октябре 2022 года избран главой Завьяловского района. Награжден медалями "За отличие в службе" III, II, I степеней. Онищенко был женат, у него осталась дочь.
https://ria.ru/20250203/ubiystvo-1996953238.html
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происшествия, завьяловский район, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), николай онищенко, убийство главы района на алтае
Происшествия, Завьяловский район, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ), Николай Онищенко, Убийство главы района на Алтае
В Алтайском крае застрелили главу Завьяловского района

СК: главу администрации Завьяловского района Алтайского края убили около кафе

© Фото : Администрация Завьяловского районаНиколай Онищенко
Николай Онищенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Администрация Завьяловского района
Николай Онищенко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Главу администрации Завьяловского района Алтайского края застрелили при выходе из кафе, сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета.
"Днем 4 марта 2025 года при выходе из кафе, расположенного в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района", — говорится в посте.
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В ведомстве уточнили, что убитый — Николай Онищенко.
СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство).
"По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан местный житель", — добавили в ведомстве.
Позже в силовых структурах Алтайского края РИА Новости назвали имя задержанного — это Анатолий Фенин. По данным из открытых источников, он возглавляет МУП "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района".
По словам собеседника агентства, рассматриваются разные мотивы убийства, но числе основной — профессиональная деятельность, с учетом того, что район туристический.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, она устанавливает обстоятельства и мотив преступления.
Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств произошедшего и ход расследования.
Николай Онищенко родился в 1973 году в селе Гилев-Лог Романовского района Алтайского края. Окончил Барнаульский юридический институт МВД России, юрист по специальности. С 1994 года работал в правоохранительных органах, в том числе дослужился до начальника межмуниципального отдела МВД "Завьяловский". В октябре 2022 года избран главой Завьяловского района. Награжден медалями "За отличие в службе" III, II, I степеней. Онищенко был женат, у него осталась дочь.
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