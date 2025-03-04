https://ria.ru/20250304/ubiystvo-2002935041.html

В Алтайском крае застрелили главу Завьяловского района

В Алтайском крае застрелили главу Завьяловского района - РИА Новости, 04.03.2025

В Алтайском крае застрелили главу Завьяловского района

Главу администрации Завьяловского района Алтайского края застрелили при выходе из кафе, сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:17:00+03:00

2025-03-04T12:17:00+03:00

2025-03-04T17:22:00+03:00

происшествия

завьяловский район

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

николай онищенко

убийство главы района на алтае

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002938603_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_23f1525998aaadc00a2ce462948ea267.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Главу администрации Завьяловского района Алтайского края застрелили при выходе из кафе, сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета."Днем 4 марта 2025 года при выходе из кафе, расположенного в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района", — говорится в посте.В ведомстве уточнили, что убитый — Николай Онищенко.СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство)."По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан местный житель", — добавили в ведомстве.Позже в силовых структурах Алтайского края РИА Новости назвали имя задержанного — это Анатолий Фенин. По данным из открытых источников, он возглавляет МУП "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района".По словам собеседника агентства, рассматриваются разные мотивы убийства, но числе основной — профессиональная деятельность, с учетом того, что район туристический.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, она устанавливает обстоятельства и мотив преступления.Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств произошедшего и ход расследования.Николай Онищенко родился в 1973 году в селе Гилев-Лог Романовского района Алтайского края. Окончил Барнаульский юридический институт МВД России, юрист по специальности. С 1994 года работал в правоохранительных органах, в том числе дослужился до начальника межмуниципального отдела МВД "Завьяловский". В октябре 2022 года избран главой Завьяловского района. Награжден медалями "За отличие в службе" III, II, I степеней. Онищенко был женат, у него осталась дочь.

https://ria.ru/20250203/ubiystvo-1996953238.html

https://ria.ru/20240825/ubiystvo-1968340238.html

завьяловский район

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, завьяловский район, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), николай онищенко, убийство главы района на алтае