https://ria.ru/20250304/turtsiya-2002889456.html

СМИ: замедление инфляции укрепило позиции ЦБ Турции для снижения ставки

СМИ: замедление инфляции укрепило позиции ЦБ Турции для снижения ставки - РИА Новости, 04.03.2025

СМИ: замедление инфляции укрепило позиции ЦБ Турции для снижения ставки

Официальные данные по годовой инфляции в Турции в феврале укрепили позиции Центрального банка (ЦБ) Турции для снижения ключевой ставки до 42,5% на заседании в... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T08:03:00+03:00

2025-03-04T08:03:00+03:00

2025-03-04T08:08:00+03:00

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АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. Официальные данные по годовой инфляции в Турции в феврале укрепили позиции Центрального банка (ЦБ) Турции для снижения ключевой ставки до 42,5% на заседании в четверг, пишет турецкое экономическое издание Dünya со ссылкой на мнения аналитиков и участников рынка.Как сообщал в понедельник Институт статистики страны (TÜİK), годовая инфляция в Турции по итогам февраля замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе, индекс потребительских цен в месячном исчислении составил 2,27%. При этом по подсчетам группы независимых экономистов (ENAG), рост индекса потребительских цен в феврале составил 3,37% в месячном исчислении, в годовом - 79,51%. Как передал ранее телеканал Haber Global со ссылкой на прогнозы экономистов и участников рынка, ожидается, что ЦБ Турции на ближайшем заседании 6 марта примет решение о снижении ключевой ставки еще на 250 базисных пунктов, до 42,5% с 45%."По мнению экономистов, данные по инфляции за февраль "открыли двери" для нового снижения ставок. Согласно данным турецкого статистического института, инфляция в феврале 2025 года составила 2,27% по сравнению с предыдущим месяцем, 7,42% по сравнению с декабрем предыдущего года, 39,05% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и 53,83% по сравнению со средними12-месячными показателями. Когда месячная инфляция опустилась ниже 40%, у ЦБ Турции укрепились позиции для возможного снижения процентной ставки. Прогнозы на заседание комитета по денежно-кредитной политике ЦБ Турции, которое состоится в четверг, 6 марта, сконцентрированы на снижении ставки как минимум на 250 базисных пунктов", - пишет издание.Центробанк Турции в январе снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%. Ранее бывший главный экономист регулятора Хакан Кара заявлял, что на заседании в марте ЦБ снизит ключевую ставку вне зависимости от данных по инфляции в стране в январе-феврале.Турецкий регулятор в конце декабря впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции. В декабре он сообщал, что тенденция снижения ключевой ставки продолжится в 2025 году.

https://ria.ru/20250304/turtsiya-2002881036.html

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