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Советник Эрдогана назвал цель Турции в ликвидации Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 04.03.2025
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07:13 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/turtsiya-2002887001.html
Советник Эрдогана назвал цель Турции в ликвидации Рабочей партии Курдистана
Советник Эрдогана назвал цель Турции в ликвидации Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 04.03.2025
Советник Эрдогана назвал цель Турции в ликвидации Рабочей партии Курдистана
Целью Турции является полная ликвидация запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и всех ее элементов, заявил старший советник президента Турции... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T07:13:00+03:00
2025-03-04T07:13:00+03:00
в мире
турция
мраморное море
абдуллах оджалан
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Целью Турции является полная ликвидация запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и всех ее элементов, заявил старший советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заместитель председателя Совета по правовой политике при президенте Мехмет Учум. Представители турецкой прокурдской партии DEM зачитали на прошлой неделе обращение отбывающего пожизненное наказание в тюрьме лидера РПК Абдуллы Оджалана к боевикам группировки с призывом к роспуску и разоружению. Курдские вооруженные отряды PYD (Партии демократического союза) заявили после этого, что готовы сложить оружие, если им разрешат вести политическую деятельность в Турции. Правительство Турции рассчитывает, что роспуск РПК займет два-три месяца, передавал CNN Türk со ссылкой на источники. При этом проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщила, что турецкое руководство разрабатывает план военных операций на случай, если РПК ослушается призыва Оджалана и откажется сложить оружие. "Структура РПК имеет органическую целостность со всеми ее элементами в регионе. Название РПК - это зонтичное название. Тот факт, что другие элементы имеют другие названия, не отменяет того факта, что они находятся под зонтиком РПК и органически целостны. Органическая целостность РПК состоит из таких составных частей, как единый лидер (Оджалан), общее руководство, общая программа, общая политика и скоординированные действия. Цель освобождения Турции от террора заключается в ликвидации не одного элемента РПК, а всех ее элементов, и органическая целостность РПК должна быть полностью ликвидирована. Этот призыв также охватывает все элементы", - написал Учум в соцсети Х. РПК в прошлую субботу объявила о прекращении огня с Турцией в ответ на призыв ее лидера Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. При этом РПК заявила, что готова созвать конгресс, где обсудит вопрос самороспуска, но только при личном присутствии ее лидера. РПК подчеркнула, что прекращение огня действует, пока на отряды РПК никто не нападает. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.
https://ria.ru/20250228/turtsiya-2002090144.html
https://ria.ru/20250303/turtsija-2002655721.html
турция
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в мире, турция, мраморное море, абдуллах оджалан, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Мраморное море, Абдуллах Оджалан, Реджеп Тайип Эрдоган
Советник Эрдогана назвал цель Турции в ликвидации Рабочей партии Курдистана

Советник Эрдогана Учум: целью Турции является полная ликвидация РПК

© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкий военный на фоне флага
Турецкий военный на фоне флага - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкий военный на фоне флага. Архивное фото
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АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Целью Турции является полная ликвидация запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и всех ее элементов, заявил старший советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заместитель председателя Совета по правовой политике при президенте Мехмет Учум.
Представители турецкой прокурдской партии DEM зачитали на прошлой неделе обращение отбывающего пожизненное наказание в тюрьме лидера РПК Абдуллы Оджалана к боевикам группировки с призывом к роспуску и разоружению. Курдские вооруженные отряды PYD (Партии демократического союза) заявили после этого, что готовы сложить оружие, если им разрешат вести политическую деятельность в Турции. Правительство Турции рассчитывает, что роспуск РПК займет два-три месяца, передавал CNN Türk со ссылкой на источники. При этом проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщила, что турецкое руководство разрабатывает план военных операций на случай, если РПК ослушается призыва Оджалана и откажется сложить оружие.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Глава МИД Турции призвал США отказаться от поддержки РПК
28 февраля, 03:57
"Структура РПК имеет органическую целостность со всеми ее элементами в регионе. Название РПК - это зонтичное название. Тот факт, что другие элементы имеют другие названия, не отменяет того факта, что они находятся под зонтиком РПК и органически целостны. Органическая целостность РПК состоит из таких составных частей, как единый лидер (Оджалан), общее руководство, общая программа, общая политика и скоординированные действия. Цель освобождения Турции от террора заключается в ликвидации не одного элемента РПК, а всех ее элементов, и органическая целостность РПК должна быть полностью ликвидирована. Этот призыв также охватывает все элементы", - написал Учум в соцсети Х.
РПК в прошлую субботу объявила о прекращении огня с Турцией в ответ на призыв ее лидера Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. При этом РПК заявила, что готова созвать конгресс, где обсудит вопрос самороспуска, но только при личном присутствии ее лидера. РПК подчеркнула, что прекращение огня действует, пока на отряды РПК никто не нападает. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.
Вид на Анкару, Турция - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Турция разрабатывает план военных операций против РПК, пишут СМИ
3 марта, 07:45
 
В миреТурцияМраморное мореАбдуллах ОджаланРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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