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Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 04.03.2025
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю
Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 595 военнослужащих и две бронемашины, РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:39:00+03:00
2025-03-04T12:39:00+03:00
2025-03-04T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 595 военнослужащих и две бронемашины, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Новопавловка, Андреевка, Удачное, Елизаветовка, Красноармейск и Успеновка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 595 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять пикапов. Уничтожены два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250304/svo-2002941240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю
ВСУ потеряли до 595 военных в зоне ответственности группировки "Центр"