https://ria.ru/20250304/tsentr-2002941437.html

Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 04.03.2025

Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю

Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 595 военнослужащих и две бронемашины, РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:39:00+03:00

2025-03-04T12:39:00+03:00

2025-03-04T12:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 595 военнослужащих и две бронемашины, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Новопавловка, Андреевка, Удачное, Елизаветовка, Красноармейск и Успеновка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 595 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять пикапов. Уничтожены два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250304/svo-2002941240.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины