https://ria.ru/20250304/tramp-2002980750.html
ЕС обеспокоен тем, что Трамп ослабит глобалистскую надстройку, заявила СВР
ЕС обеспокоен тем, что Трамп ослабит глобалистскую надстройку, заявила СВР - РИА Новости, 04.03.2025
ЕС обеспокоен тем, что Трамп ослабит глобалистскую надстройку, заявила СВР
В Евросоюзе крайне обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может ослабить "европейскую глобалистскую надстройку", опираясь на консервативных лидеров,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:49:00+03:00
2025-03-04T14:49:00+03:00
2025-03-04T14:50:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Евросоюзе крайне обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может ослабить "европейскую глобалистскую надстройку", опираясь на консервативных лидеров, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. "В Брюсселе крайне обеспокоены тем, что новый глава Белого дома может ослабить "европейскую глобалистскую надстройку" и опирается в этой работе на национально ориентированных консервативных лидеров, таких как венгерский премьер-министр В. Орбан, словацкий глава правительства Р. Фицо и претендующий на пост президента Румынии К. Джеорджеску", - говорится в сообщении.
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в мире, сша, россия, брюссель, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз
В мире, США, Россия, Брюссель, Дональд Трамп, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз
ЕС обеспокоен тем, что Трамп ослабит глобалистскую надстройку, заявила СВР
СВР: ЕС крайне обеспокоены тем, что Трамп ослабит глобалистскую надстройку