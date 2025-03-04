Рейтинг@Mail.ru
ЕС обеспокоен тем, что Трамп ослабит глобалистскую надстройку, заявила СВР - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 04.03.2025 (обновлено: 14:50 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/tramp-2002980750.html
ЕС обеспокоен тем, что Трамп ослабит глобалистскую надстройку, заявила СВР
ЕС обеспокоен тем, что Трамп ослабит глобалистскую надстройку, заявила СВР - РИА Новости, 04.03.2025
ЕС обеспокоен тем, что Трамп ослабит глобалистскую надстройку, заявила СВР
В Евросоюзе крайне обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может ослабить "европейскую глобалистскую надстройку", опираясь на консервативных лидеров,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:49:00+03:00
2025-03-04T14:50:00+03:00
в мире
сша
россия
брюссель
дональд трамп
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Евросоюзе крайне обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может ослабить "европейскую глобалистскую надстройку", опираясь на консервативных лидеров, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. "В Брюсселе крайне обеспокоены тем, что новый глава Белого дома может ослабить "европейскую глобалистскую надстройку" и опирается в этой работе на национально ориентированных консервативных лидеров, таких как венгерский премьер-министр В. Орбан, словацкий глава правительства Р. Фицо и претендующий на пост президента Румынии К. Джеорджеску", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250304/svr-2002980301.html
сша
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, брюссель, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз
В мире, США, Россия, Брюссель, Дональд Трамп, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз
ЕС обеспокоен тем, что Трамп ослабит глобалистскую надстройку, заявила СВР

СВР: ЕС крайне обеспокоены тем, что Трамп ослабит глобалистскую надстройку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Евросоюзе крайне обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может ослабить "европейскую глобалистскую надстройку", опираясь на консервативных лидеров, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Брюсселе крайне обеспокоены тем, что новый глава Белого дома может ослабить "европейскую глобалистскую надстройку" и опирается в этой работе на национально ориентированных консервативных лидеров, таких как венгерский премьер-министр В. Орбан, словацкий глава правительства Р. Фицо и претендующий на пост президента Румынии К. Джеорджеску", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Евробюрократия объявила войну открытым сторонникам Трампа, заявила СВР
Вчера, 14:48
 
В миреСШАРоссияБрюссельДональд ТрампСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала