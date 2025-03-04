https://ria.ru/20250304/tramp-2002980750.html

ЕС обеспокоен тем, что Трамп ослабит глобалистскую надстройку, заявила СВР

ЕС обеспокоен тем, что Трамп ослабит глобалистскую надстройку, заявила СВР - РИА Новости, 04.03.2025

ЕС обеспокоен тем, что Трамп ослабит глобалистскую надстройку, заявила СВР

В Евросоюзе крайне обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может ослабить "европейскую глобалистскую надстройку", опираясь на консервативных лидеров,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:49:00+03:00

2025-03-04T14:49:00+03:00

2025-03-04T14:50:00+03:00

в мире

сша

россия

брюссель

дональд трамп

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

евросоюз

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Евросоюзе крайне обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может ослабить "европейскую глобалистскую надстройку", опираясь на консервативных лидеров, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. "В Брюсселе крайне обеспокоены тем, что новый глава Белого дома может ослабить "европейскую глобалистскую надстройку" и опирается в этой работе на национально ориентированных консервативных лидеров, таких как венгерский премьер-министр В. Орбан, словацкий глава правительства Р. Фицо и претендующий на пост президента Румынии К. Джеорджеску", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250304/svr-2002980301.html

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в мире, сша, россия, брюссель, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз