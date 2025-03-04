https://ria.ru/20250304/taratuta-2002970471.html

Против журналистки Таратуты* возбудили дело

Против журналистки Таратуты* возбудили дело - РИА Новости, 04.03.2025

Против журналистки Таратуты* возбудили дело

Против ведущей телеканала "Дождь"* Юлии Таратуты** возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:12:00+03:00

2025-03-04T14:12:00+03:00

2025-03-04T14:17:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Против ведущей телеканала "Дождь"* Юлии Таратуты** возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Юлии Таратуты**. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - сказала Иванова.По данным следствия, проживающая за границей Таратута** не позднее 15 января не представила информацию, необходимую по закону об иноагентах."Следствием рассматривается вопрос об объявлении Таратуты** в розыск", - добавила Иванова.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России** Лицо, признанное иностранным агентом в России

https://ria.ru/20250301/inoagent-2002383285.html

https://ria.ru/20250228/sud-2002156574.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия