https://ria.ru/20250304/taratuta-2002970471.html
Против журналистки Таратуты* возбудили дело
Против журналистки Таратуты* возбудили дело - РИА Новости, 04.03.2025
Против журналистки Таратуты* возбудили дело
Против ведущей телеканала "Дождь"* Юлии Таратуты** возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:12:00+03:00
2025-03-04T14:12:00+03:00
2025-03-04T14:17:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Против ведущей телеканала "Дождь"* Юлии Таратуты** возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Юлии Таратуты**. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - сказала Иванова.По данным следствия, проживающая за границей Таратута** не позднее 15 января не представила информацию, необходимую по закону об иноагентах."Следствием рассматривается вопрос об объявлении Таратуты** в розыск", - добавила Иванова.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России** Лицо, признанное иностранным агентом в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
Против журналистки Таратуты* возбудили дело
Против Таратуты* возбудили дело об уклонении от обязанностей иноагента
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Против ведущей телеканала "Дождь"* Юлии Таратуты** возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Юлии Таратуты**. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ
(уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - сказала Иванова
.
По данным следствия, проживающая за границей Таратута** не позднее 15 января не представила информацию, необходимую по закону об иноагентах.
"Следствием рассматривается вопрос об объявлении Таратуты** в розыск", - добавила Иванова.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России
** Лицо, признанное иностранным агентом в России