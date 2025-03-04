https://ria.ru/20250304/svr-2002980301.html

Евробюрократия объявила войну открытым сторонникам Трампа, заявила СВР

Евробюрократия объявила войну открытым сторонникам Трампа, заявила СВР - РИА Новости, 04.03.2025

Евробюрократия объявила войну открытым сторонникам Трампа, заявила СВР

Евробюрократия объявила войну "несистемным лидерам", которые являются открытыми сторонниками президента США Дональда Трампа и отказываются следовать установкам... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:48:00+03:00

2025-03-04T14:48:00+03:00

2025-03-04T14:48:00+03:00

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евросоюз

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Евробюрократия объявила войну "несистемным лидерам", которые являются открытыми сторонниками президента США Дональда Трампа и отказываются следовать установкам правящих в ЕС либеральных элит, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России. "По поступающим в СВР России данным, евробюрократия объявила войну "несистемным лидерам", которые являются открытыми сторонниками президента США Дональда Трампа и отказываются следовать установкам правящих в ЕС либеральных элит", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, дональд трамп, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)