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Евробюрократия объявила войну открытым сторонникам Трампа, заявила СВР - РИА Новости, 04.03.2025
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14:48 04.03.2025
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Евробюрократия объявила войну открытым сторонникам Трампа, заявила СВР
Евробюрократия объявила войну открытым сторонникам Трампа, заявила СВР - РИА Новости, 04.03.2025
Евробюрократия объявила войну открытым сторонникам Трампа, заявила СВР
Евробюрократия объявила войну "несистемным лидерам", которые являются открытыми сторонниками президента США Дональда Трампа и отказываются следовать установкам... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:48:00+03:00
2025-03-04T14:48:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Евробюрократия объявила войну "несистемным лидерам", которые являются открытыми сторонниками президента США Дональда Трампа и отказываются следовать установкам правящих в ЕС либеральных элит, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России. "По поступающим в СВР России данным, евробюрократия объявила войну "несистемным лидерам", которые являются открытыми сторонниками президента США Дональда Трампа и отказываются следовать установкам правящих в ЕС либеральных элит", - говорится в сообщении.
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в мире, сша, россия, дональд трамп, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Евробюрократия объявила войну открытым сторонникам Трампа, заявила СВР

СВР: евробюрократия объявила войну несистемным лидерам, поддерживающим Трампа

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Евробюрократия объявила войну "несистемным лидерам", которые являются открытыми сторонниками президента США Дональда Трампа и отказываются следовать установкам правящих в ЕС либеральных элит, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"По поступающим в СВР России данным, евробюрократия объявила войну "несистемным лидерам", которые являются открытыми сторонниками президента США Дональда Трампа и отказываются следовать установкам правящих в ЕС либеральных элит", - говорится в сообщении.
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В миреСШАРоссияДональд ТрампЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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