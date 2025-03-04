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Евробюрократия объявила войну открытым сторонникам Трампа, заявила СВР
Евробюрократия объявила войну открытым сторонникам Трампа, заявила СВР - РИА Новости, 04.03.2025
Евробюрократия объявила войну открытым сторонникам Трампа, заявила СВР
Евробюрократия объявила войну "несистемным лидерам", которые являются открытыми сторонниками президента США Дональда Трампа и отказываются следовать установкам... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:48:00+03:00
2025-03-04T14:48:00+03:00
2025-03-04T14:48:00+03:00
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Евробюрократия объявила войну "несистемным лидерам", которые являются открытыми сторонниками президента США Дональда Трампа и отказываются следовать установкам правящих в ЕС либеральных элит, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России. "По поступающим в СВР России данным, евробюрократия объявила войну "несистемным лидерам", которые являются открытыми сторонниками президента США Дональда Трампа и отказываются следовать установкам правящих в ЕС либеральных элит", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дональд трамп, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Евробюрократия объявила войну открытым сторонникам Трампа, заявила СВР
СВР: евробюрократия объявила войну несистемным лидерам, поддерживающим Трампа