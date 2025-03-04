Воронежские власти передали партию гумпомощи бойцам в зону СВО
Гусев: власти Воронежской области передали партию гумпомощи бойцам в зону СВО
© Фото : Пресс-служба правительства Воронежской области Губернатор Воронежской области Александр Гусев
© Фото : Пресс-служба правительства Воронежской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Власти и неравнодушные предприниматели передали генератор, газовые баллоны, средства гигиены, продукты и другие вещи военнослужащим из Воронежской области в зону СВО, сообщил губернатор Александр Гусев.
Гуманитарный груз был передан бойцу с позывным Левша из Бутурлиновского района, который за ним приехал в воскресенье.
"В воскресенье сотрудники правительства области и представители неравнодушного бизнеса передали очередную партию полезного груза одному из подразделений, где служат воронежские мобилизованные и добровольцы… В эту партию вошел особенно необходимый бойцам генератор, а также газовые баллоны, средства гигиены, дополнительные продукты питания и ряд других вещей", - сообщил Гусев
Военнослужащий с позывным Левша рассказал, что "парни полны решимости в своем стремлении приближать Победу", отметил губернатор.
"Груз уже доставлен на передовую. Бойцы традиционно выражают благодарность тем, кто принимает участие в сборе и отправке помощи. Но я уже неоднократно подчеркивал, - это мы должны благодарить их за то, что они встали на защиту страны. Приложим все усилия, чтобы у наших героев было всё необходимое", - добавил Гусев.
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