https://ria.ru/20250304/svo-2002899439.html
Взятка за пребывание в тылу возросла втрое, рассказал украинский пленный
Взятка за пребывание в тылу возросла втрое, рассказал украинский пленный - РИА Новости, 04.03.2025
Взятка за пребывание в тылу возросла втрое, рассказал украинский пленный
Пленный украинский военнослужащий Александр Клименко рассказал, что дал взятку военкому в пять тысяч долларов, чтобы остаться в тылу, но все равно был отправлен РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T09:40:00+03:00
2025-03-04T09:40:00+03:00
2025-03-04T09:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
александр клименко
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321600_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_a980b19605e71d8ec8d3d9a338535020.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Александр Клименко рассказал, что дал взятку военкому в пять тысяч долларов, чтобы остаться в тылу, но все равно был отправлен на передовую, так как капитан в его батальоне просил уже 15 тысяч долларов, сообщили в Минобороны РФ. "Я заплатил военкому пять тысяч долларов, чтобы он меня не отправил в боевую бригаду, а чтобы я был в тылу. Был я в 502-м батальоне, пришел наш капитан, сказал, что пришла телеграмма на часть, надо 22-23 человека из нашего батальона... Была возможность отказаться, не ехать на передовую - надо было заплатить капитану 15 тысяч долларов и продолжать службу в тылу", - сказал Клименко. Однако у него не было возможности заплатить такую сумму, и Клименко отправили штурмовиком в Курскую область.
https://ria.ru/20250228/plennyj-2002106506.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321600_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_f328904616cdadcedefcc7314932dd7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, александр клименко, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Александр Клименко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Взятка за пребывание в тылу возросла втрое, рассказал украинский пленный
Пленный Клименко: взятка за пребывание в тылу возросла до 15 тысяч долларов