https://ria.ru/20250304/svo-2002899439.html

Взятка за пребывание в тылу возросла втрое, рассказал украинский пленный

Взятка за пребывание в тылу возросла втрое, рассказал украинский пленный - РИА Новости, 04.03.2025

Взятка за пребывание в тылу возросла втрое, рассказал украинский пленный

Пленный украинский военнослужащий Александр Клименко рассказал, что дал взятку военкому в пять тысяч долларов, чтобы остаться в тылу, но все равно был отправлен РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T09:40:00+03:00

2025-03-04T09:40:00+03:00

2025-03-04T09:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

александр клименко

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Александр Клименко рассказал, что дал взятку военкому в пять тысяч долларов, чтобы остаться в тылу, но все равно был отправлен на передовую, так как капитан в его батальоне просил уже 15 тысяч долларов, сообщили в Минобороны РФ. "Я заплатил военкому пять тысяч долларов, чтобы он меня не отправил в боевую бригаду, а чтобы я был в тылу. Был я в 502-м батальоне, пришел наш капитан, сказал, что пришла телеграмма на часть, надо 22-23 человека из нашего батальона... Была возможность отказаться, не ехать на передовую - надо было заплатить капитану 15 тысяч долларов и продолжать службу в тылу", - сказал Клименко. Однако у него не было возможности заплатить такую сумму, и Клименко отправили штурмовиком в Курскую область.

https://ria.ru/20250228/plennyj-2002106506.html

курская область

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безопасность, курская область, александр клименко, министерство обороны рф (минобороны рф)