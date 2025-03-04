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Взятка за пребывание в тылу возросла втрое, рассказал украинский пленный - РИА Новости, 04.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:40 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/svo-2002899439.html
Взятка за пребывание в тылу возросла втрое, рассказал украинский пленный
Взятка за пребывание в тылу возросла втрое, рассказал украинский пленный - РИА Новости, 04.03.2025
Взятка за пребывание в тылу возросла втрое, рассказал украинский пленный
Пленный украинский военнослужащий Александр Клименко рассказал, что дал взятку военкому в пять тысяч долларов, чтобы остаться в тылу, но все равно был отправлен РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T09:40:00+03:00
2025-03-04T09:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
александр клименко
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Александр Клименко рассказал, что дал взятку военкому в пять тысяч долларов, чтобы остаться в тылу, но все равно был отправлен на передовую, так как капитан в его батальоне просил уже 15 тысяч долларов, сообщили в Минобороны РФ. "Я заплатил военкому пять тысяч долларов, чтобы он меня не отправил в боевую бригаду, а чтобы я был в тылу. Был я в 502-м батальоне, пришел наш капитан, сказал, что пришла телеграмма на часть, надо 22-23 человека из нашего батальона... Была возможность отказаться, не ехать на передовую - надо было заплатить капитану 15 тысяч долларов и продолжать службу в тылу", - сказал Клименко. Однако у него не было возможности заплатить такую сумму, и Клименко отправили штурмовиком в Курскую область.
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безопасность, курская область, александр клименко, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Александр Клименко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Взятка за пребывание в тылу возросла втрое, рассказал украинский пленный

Пленный Клименко: взятка за пребывание в тылу возросла до 15 тысяч долларов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Александр Клименко рассказал, что дал взятку военкому в пять тысяч долларов, чтобы остаться в тылу, но все равно был отправлен на передовую, так как капитан в его батальоне просил уже 15 тысяч долларов, сообщили в Минобороны РФ.
"Я заплатил военкому пять тысяч долларов, чтобы он меня не отправил в боевую бригаду, а чтобы я был в тылу. Был я в 502-м батальоне, пришел наш капитан, сказал, что пришла телеграмма на часть, надо 22-23 человека из нашего батальона... Была возможность отказаться, не ехать на передовую - надо было заплатить капитану 15 тысяч долларов и продолжать службу в тылу", - сказал Клименко.
Однако у него не было возможности заплатить такую сумму, и Клименко отправили штурмовиком в Курскую область.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьАлександр КлименкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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