https://ria.ru/20250304/ssha-2003072657.html

В США вывели новый вид мыши, чтобы возродить мамонтов

В США вывели новый вид мыши, чтобы возродить мамонтов - РИА Новости, 04.03.2025

В США вывели новый вид мыши, чтобы возродить мамонтов

Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences вывела новый вид мыши, обладающий чертами, характерными для шерстистого мамонта, сообщила компания РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T21:29:00+03:00

2025-03-04T21:29:00+03:00

2025-03-04T21:42:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences вывела новый вид мыши, обладающий чертами, характерными для шерстистого мамонта, сообщила компания в соцсети X. "Шерстистая мышь Colossal — это генетически модифицированная мышь, обладающая фенотипами, похожими на фенотипы шерстистого мамонта, которые помогают им выживать в холодном климате. <...> Маленькие шаги к созданию мамонта", — говорится в публикации. Фенотипы — это различные черты, как, например, высота, цвет глаз или определенное поведение, объясняется в материале. Согласно сообщению, для выведения нового вида мыши исследователи сосредоточились на воспроизведении таких характерных для мамонтов черт, как длинная шерсть и специфический для них процесс жирового обмена. Отвечающие за эти черты гены ученым удалось выявить, сравнив ДНК шерстистого мамонта и его родственника — азиатского слона, который такими чертами не обладает.По информации CNN, таким образом ученые надеются проверить гипотезу о связи между определенными цепочками ДНК и физическими чертами, характерными для вымершего около четырех тысяч лет назад шерстистого мамонта. Компания обещала представить первого детеныша мамонта уже в 2028 году, пишет телеканал.

https://ria.ru/20250228/nakhodka-2002007322.html

https://ria.ru/20241223/mamont-1990768027.html

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