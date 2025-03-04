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В США вывели новый вид мыши, чтобы возродить мамонтов - РИА Новости, 04.03.2025
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Наука
 
21:29 04.03.2025 (обновлено: 21:42 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/ssha-2003072657.html
В США вывели новый вид мыши, чтобы возродить мамонтов
В США вывели новый вид мыши, чтобы возродить мамонтов - РИА Новости, 04.03.2025
В США вывели новый вид мыши, чтобы возродить мамонтов
Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences вывела новый вид мыши, обладающий чертами, характерными для шерстистого мамонта, сообщила компания РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T21:29:00+03:00
2025-03-04T21:42:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences вывела новый вид мыши, обладающий чертами, характерными для шерстистого мамонта, сообщила компания в соцсети X. "Шерстистая мышь Colossal — это генетически модифицированная мышь, обладающая фенотипами, похожими на фенотипы шерстистого мамонта, которые помогают им выживать в холодном климате. &lt;...&gt; Маленькие шаги к созданию мамонта", — говорится в публикации. Фенотипы — это различные черты, как, например, высота, цвет глаз или определенное поведение, объясняется в материале. Согласно сообщению, для выведения нового вида мыши исследователи сосредоточились на воспроизведении таких характерных для мамонтов черт, как длинная шерсть и специфический для них процесс жирового обмена. Отвечающие за эти черты гены ученым удалось выявить, сравнив ДНК шерстистого мамонта и его родственника — азиатского слона, который такими чертами не обладает.По информации CNN, таким образом ученые надеются проверить гипотезу о связи между определенными цепочками ДНК и физическими чертами, характерными для вымершего около четырех тысяч лет назад шерстистого мамонта. Компания обещала представить первого детеныша мамонта уже в 2028 году, пишет телеканал.
https://ria.ru/20250228/nakhodka-2002007322.html
https://ria.ru/20241223/mamont-1990768027.html
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Наука, США, В мире
В США вывели новый вид мыши, чтобы возродить мамонтов

В США вывели шерстистую мышь, чтобы возродить вымерших мамонтов

© Фото : Colossal BiosciencesШерстистые мыши
Шерстистые мыши - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Colossal Biosciences
Шерстистые мыши
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences вывела новый вид мыши, обладающий чертами, характерными для шерстистого мамонта, сообщила компания в соцсети X.
"Шерстистая мышь Colossal — это генетически модифицированная мышь, обладающая фенотипами, похожими на фенотипы шерстистого мамонта, которые помогают им выживать в холодном климате. <...> Маленькие шаги к созданию мамонта", — говорится в публикации.
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Фенотипы — это различные черты, как, например, высота, цвет глаз или определенное поведение, объясняется в материале.
Согласно сообщению, для выведения нового вида мыши исследователи сосредоточились на воспроизведении таких характерных для мамонтов черт, как длинная шерсть и специфический для них процесс жирового обмена. Отвечающие за эти черты гены ученым удалось выявить, сравнив ДНК шерстистого мамонта и его родственника — азиатского слона, который такими чертами не обладает.
По информации CNN, таким образом ученые надеются проверить гипотезу о связи между определенными цепочками ДНК и физическими чертами, характерными для вымершего около четырех тысяч лет назад шерстистого мамонта. Компания обещала представить первого детеныша мамонта уже в 2028 году, пишет телеканал.
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