В США призвали Трампа возобновить переговоры с Зеленским, пишет Hill
Hill: сенаторы-республиканцы призвали Трампа возобновить переговоры с Зеленским
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сенаторы-республиканцы США призывают американского лидера Дональда Трампа возобновить переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта и сделке по ресурсам, пишет газета Hill.
"Республиканские законодатели призывают президента Трампа спасти переговоры с... Зеленским в надежде на заключение мирного соглашения, которое... возможно, даст Соединенным Штатам доступ к богатым минеральным ресурсам Украины", - говорится в публикации.
Сенатор-республиканец Джим Джастис выразил надежду на возобновление переговоров. При это он обвинил Зеленского в том, что произошло на минувшей неделе в Белом доме.
"Я просто надеюсь, что они смогут вернуться в нужное русло и что все удвоят свои усилия. Это историческая возможность, потенциально историческое соглашение", - приводит издание слова лидера республиканцев в сенате Джона Тьюна.
Трамп на минувшей неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.