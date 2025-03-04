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В США призвали Трампа возобновить переговоры с Зеленским, пишет Hill - РИА Новости, 04.03.2025
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18:15 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/ssha-2003038670.html
В США призвали Трампа возобновить переговоры с Зеленским, пишет Hill
В США призвали Трампа возобновить переговоры с Зеленским, пишет Hill - РИА Новости, 04.03.2025
В США призвали Трампа возобновить переговоры с Зеленским, пишет Hill
Сенаторы-республиканцы США призывают американского лидера Дональда Трампа возобновить переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта и сделке по... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T18:15:00+03:00
2025-03-04T18:15:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сенаторы-республиканцы США призывают американского лидера Дональда Трампа возобновить переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта и сделке по ресурсам, пишет газета Hill. "Республиканские законодатели призывают президента Трампа спасти переговоры с... Зеленским в надежде на заключение мирного соглашения, которое... возможно, даст Соединенным Штатам доступ к богатым минеральным ресурсам Украины", - говорится в публикации. Сенатор-республиканец Джим Джастис выразил надежду на возобновление переговоров. При это он обвинил Зеленского в том, что произошло на минувшей неделе в Белом доме. "Я просто надеюсь, что они смогут вернуться в нужное русло и что все удвоят свои усилия. Это историческая возможность, потенциально историческое соглашение", - приводит издание слова лидера республиканцев в сенате Джона Тьюна. Трамп на минувшей неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250304/rada-2003036396.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, джон тьюн
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джон Тьюн
В США призвали Трампа возобновить переговоры с Зеленским, пишет Hill

Hill: сенаторы-республиканцы призвали Трампа возобновить переговоры с Зеленским

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сенаторы-республиканцы США призывают американского лидера Дональда Трампа возобновить переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта и сделке по ресурсам, пишет газета Hill.
"Республиканские законодатели призывают президента Трампа спасти переговоры с... Зеленским в надежде на заключение мирного соглашения, которое... возможно, даст Соединенным Штатам доступ к богатым минеральным ресурсам Украины", - говорится в публикации.
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Сенатор-республиканец Джим Джастис выразил надежду на возобновление переговоров. При это он обвинил Зеленского в том, что произошло на минувшей неделе в Белом доме.
"Я просто надеюсь, что они смогут вернуться в нужное русло и что все удвоят свои усилия. Это историческая возможность, потенциально историческое соглашение", - приводит издание слова лидера республиканцев в сенате Джона Тьюна.
Трамп на минувшей неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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