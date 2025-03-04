https://ria.ru/20250304/ssha-2003038670.html

В США призвали Трампа возобновить переговоры с Зеленским, пишет Hill

В США призвали Трампа возобновить переговоры с Зеленским, пишет Hill - РИА Новости, 04.03.2025

В США призвали Трампа возобновить переговоры с Зеленским, пишет Hill

Сенаторы-республиканцы США призывают американского лидера Дональда Трампа возобновить переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта и сделке по... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T18:15:00+03:00

2025-03-04T18:15:00+03:00

2025-03-04T18:15:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

владимир зеленский

дональд трамп

джон тьюн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149772/00/1497720094_0:117:2500:1523_1920x0_80_0_0_ef0e6a7a70a645bd6d202f15b6d253cb.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сенаторы-республиканцы США призывают американского лидера Дональда Трампа возобновить переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта и сделке по ресурсам, пишет газета Hill. "Республиканские законодатели призывают президента Трампа спасти переговоры с... Зеленским в надежде на заключение мирного соглашения, которое... возможно, даст Соединенным Штатам доступ к богатым минеральным ресурсам Украины", - говорится в публикации. Сенатор-республиканец Джим Джастис выразил надежду на возобновление переговоров. При это он обвинил Зеленского в том, что произошло на минувшей неделе в Белом доме. "Я просто надеюсь, что они смогут вернуться в нужное русло и что все удвоят свои усилия. Это историческая возможность, потенциально историческое соглашение", - приводит издание слова лидера республиканцев в сенате Джона Тьюна. Трамп на минувшей неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250304/rada-2003036396.html

https://ria.ru/20250304/tramp-2003019163.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, джон тьюн