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Офицеры в США смогут атаковать террористов без разрешения Белого дома
Офицеры в США смогут атаковать террористов без разрешения Белого дома - РИА Новости, 04.03.2025
Офицеры в США смогут атаковать террористов без разрешения Белого дома
Высокопоставленным американским офицерам разрешили наносить удары без разрешения Белого дома, если выбранные ими цели официально признаны террористическими,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T09:57:00+03:00
2025-03-04T09:57:00+03:00
2025-03-04T09:57:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Высокопоставленным американским офицерам разрешили наносить удары без разрешения Белого дома, если выбранные ими цели официально признаны террористическими, сообщает издание Military Times со ссылкой на чиновника из США. Ранее телеканал CBS сообщал, что президент США Дональд Трамп ослабил ограничения на авиаудары и операции коммандос, тем самым расширив круг потенциальных целей. "Новые правила позволяют высокопоставленным военным офицерам наносить удары по целям без разрешения Белого дома, если цели ранее были официально признаны террористическими", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20241012/tramp-1977704199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Офицеры в США смогут атаковать террористов без разрешения Белого дома
В США офицерам дали право бить по террористам без разрешения Белого дома