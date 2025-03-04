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Офицеры в США смогут атаковать террористов без разрешения Белого дома

Офицеры в США смогут атаковать террористов без разрешения Белого дома - РИА Новости, 04.03.2025

Офицеры в США смогут атаковать террористов без разрешения Белого дома

Высокопоставленным американским офицерам разрешили наносить удары без разрешения Белого дома, если выбранные ими цели официально признаны террористическими,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T09:57:00+03:00

2025-03-04T09:57:00+03:00

2025-03-04T09:57:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Высокопоставленным американским офицерам разрешили наносить удары без разрешения Белого дома, если выбранные ими цели официально признаны террористическими, сообщает издание Military Times со ссылкой на чиновника из США. Ранее телеканал CBS сообщал, что президент США Дональд Трамп ослабил ограничения на авиаудары и операции коммандос, тем самым расширив круг потенциальных целей. "Новые правила позволяют высокопоставленным военным офицерам наносить удары по целям без разрешения Белого дома, если цели ранее были официально признаны террористическими", - говорится в публикации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп