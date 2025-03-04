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США ввели пошлины против Канады и Мексики - РИА Новости, 04.03.2025
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08:10 04.03.2025 (обновлено: 08:17 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/ssha-2002890071.html
США ввели пошлины против Канады и Мексики
США ввели пошлины против Канады и Мексики - РИА Новости, 04.03.2025
США ввели пошлины против Канады и Мексики
США приступают к введению пошлин в отношении Канады и Мексики, о которых было объявлено ранее, говорится в заявлении Белого дома. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T08:10:00+03:00
2025-03-04T08:17:00+03:00
сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
дональд трамп
канада
мексика
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. США приступают к введению пошлин в отношении Канады и Мексики, о которых было объявлено ранее, говорится в заявлении Белого дома.Ранее сообщалось, что США со вторника вводят 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Власти заявляют, что меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз, исходящих от соседних стран. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады."Президент Дональд Трамп приступает к введению пошлин в отношении Канады и Мексики... для борьбы с чрезвычайной угрозой национальной безопасности США, в том числе нашему здравоохранению из-за неконтролируемого оборота наркотиков", - указано в релизе на сайте Белого дома.Как отмечает агентство Блумберг, обещанные пошлины в отношении КНР также вступили в силу.
https://ria.ru/20250302/poshliny-2002626900.html
https://ria.ru/20250301/pentagon-2002452453.html
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сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, дональд трамп, канада, мексика, в мире
США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Дональд Трамп, Канада, Мексика, В мире
США ввели пошлины против Канады и Мексики

Белый дом: США ввели пошлины против Канады и Мексики

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. США приступают к введению пошлин в отношении Канады и Мексики, о которых было объявлено ранее, говорится в заявлении Белого дома.
Ранее сообщалось, что США со вторника вводят 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Власти заявляют, что меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз, исходящих от соседних стран. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае пошлин против Канады
2 марта, 22:05
"Президент Дональд Трамп приступает к введению пошлин в отношении Канады и Мексики... для борьбы с чрезвычайной угрозой национальной безопасности США, в том числе нашему здравоохранению из-за неконтролируемого оборота наркотиков", - указано в релизе на сайте Белого дома.
Как отмечает агентство Блумберг, обещанные пошлины в отношении КНР также вступили в силу.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Пентагон пригрозил Мексике военными действиями, пишут СМИ
1 марта, 14:27
 
СШАВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыДональд ТрампКанадаМексикаВ мире
 
 
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