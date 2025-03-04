https://ria.ru/20250304/ssha-2002890071.html

США ввели пошлины против Канады и Мексики

США ввели пошлины против Канады и Мексики - РИА Новости, 04.03.2025

США ввели пошлины против Канады и Мексики

США приступают к введению пошлин в отношении Канады и Мексики, о которых было объявлено ранее, говорится в заявлении Белого дома. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T08:10:00+03:00

2025-03-04T08:10:00+03:00

2025-03-04T08:17:00+03:00

сша

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

дональд трамп

канада

мексика

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. США приступают к введению пошлин в отношении Канады и Мексики, о которых было объявлено ранее, говорится в заявлении Белого дома.Ранее сообщалось, что США со вторника вводят 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Власти заявляют, что меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение угроз, исходящих от соседних стран. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады."Президент Дональд Трамп приступает к введению пошлин в отношении Канады и Мексики... для борьбы с чрезвычайной угрозой национальной безопасности США, в том числе нашему здравоохранению из-за неконтролируемого оборота наркотиков", - указано в релизе на сайте Белого дома.Как отмечает агентство Блумберг, обещанные пошлины в отношении КНР также вступили в силу.

https://ria.ru/20250302/poshliny-2002626900.html

https://ria.ru/20250301/pentagon-2002452453.html

сша

канада

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, дональд трамп, канада, мексика, в мире