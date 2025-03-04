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В Белом доме резко высказались о нападках Зеленского
В Белом доме резко высказались о нападках Зеленского - РИА Новости, 04.03.2025
В Белом доме резко высказались о нападках Зеленского
США и американский народ устали "оплачивать счета", финансируя конфликт на Украине, Владимир Зеленский "укусил руку, которая его кормит", заявила в интервью... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T01:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США и американский народ устали "оплачивать счета", финансируя конфликт на Украине, Владимир Зеленский "укусил руку, которая его кормит", заявила в интервью телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Соединенные Штаты и американский народ устали оплачивать счета за эту войну. Президент (Дональд — Прим. ред.) Трамп хочет договориться о соглашении. К сожалению, оказывается, что президент (Владимир) Зеленский пока попросту не хочет этого", — сообщила она . Левитт добавила, что в минувшую пятницу в Белом доме Зеленский был в шаге от подписания соглашения о минеральных ресурсах, которое могло стать для него спасением с экономической точки зрения, но вместо этого решил "поставить телегу впереди лошади". "И он укусил руку, которая его кормит", — отметила Левитт.Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении Трампа, произошедшее поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку глава Белого дома разговаривать с Зеленским не хочет.
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В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Майк Джонсон
В Белом доме резко высказались о нападках Зеленского
Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Зеленский укусил руку, которая его кормит
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости.
США и американский народ устали "оплачивать счета", финансируя конфликт на Украине, Владимир Зеленский "укусил руку, которая его кормит", заявила в интервью телеканалу Fox News
пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Соединенные Штаты и американский народ устали оплачивать счета за эту войну. Президент (Дональд — Прим. ред.) Трамп хочет договориться о соглашении. К сожалению, оказывается, что президент (Владимир) Зеленский
пока попросту не хочет этого", — сообщила она .
Левитт добавила, что в минувшую пятницу в Белом доме Зеленский был в шаге от подписания соглашения о минеральных ресурсах, которое могло стать для него спасением с экономической точки зрения, но вместо этого решил "поставить телегу впереди лошади".
"И он укусил руку, которая его кормит", — отметила Левитт.
Перепалка Трампа и Зеленского
В пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении Трампа, произошедшее поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку глава Белого дома разговаривать с Зеленским не хочет.