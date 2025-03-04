https://ria.ru/20250304/ssha-2002871055.html

В Белом доме резко высказались о нападках Зеленского

В Белом доме резко высказались о нападках Зеленского - РИА Новости, 04.03.2025

В Белом доме резко высказались о нападках Зеленского

США и американский народ устали "оплачивать счета", финансируя конфликт на Украине, Владимир Зеленский "укусил руку, которая его кормит", заявила в интервью... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T01:39:00+03:00

2025-03-04T01:39:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США и американский народ устали "оплачивать счета", финансируя конфликт на Украине, Владимир Зеленский "укусил руку, которая его кормит", заявила в интервью телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Соединенные Штаты и американский народ устали оплачивать счета за эту войну. Президент (Дональд — Прим. ред.) Трамп хочет договориться о соглашении. К сожалению, оказывается, что президент (Владимир) Зеленский пока попросту не хочет этого", — сообщила она . Левитт добавила, что в минувшую пятницу в Белом доме Зеленский был в шаге от подписания соглашения о минеральных ресурсах, которое могло стать для него спасением с экономической точки зрения, но вместо этого решил "поставить телегу впереди лошади". "И он укусил руку, которая его кормит", — отметила Левитт.Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении Трампа, произошедшее поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку глава Белого дома разговаривать с Зеленским не хочет.

https://ria.ru/20250303/tramp-2002860227.html

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002520682.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, майк джонсон