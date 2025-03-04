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СМИ: США рассматривают сокращение обмена разведданными с Украиной - РИА Новости, 04.03.2025
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00:33 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/ssha-2002866193.html
СМИ: США рассматривают сокращение обмена разведданными с Украиной
СМИ: США рассматривают сокращение обмена разведданными с Украиной - РИА Новости, 04.03.2025
СМИ: США рассматривают сокращение обмена разведданными с Украиной
Власти США рассматривают вариант сокращения обмена с Украиной разведывательными данными и обучения украинских военных на фоне возможного прекращения Вашингтоном РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T00:33:00+03:00
2025-03-04T00:33:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Власти США рассматривают вариант сокращения обмена с Украиной разведывательными данными и обучения украинских военных на фоне возможного прекращения Вашингтоном военной помощи Киеву, сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации. Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновника из администрации президента США сообщала, что Дональд Трамп в понедельник встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Киева, в том числе прекратить военную помощь. По словам чиновника, готовящиеся дискуссии могут затронуть приостановку или даже прекращение военной помощи Киеву, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных администрацией экс-президента Джо Байдена. "Трамп встретится в понедельник днем ​с высокопоставленными чиновниками США, чтобы обсудить, прекращать ли военную помощь Украине... Помимо удержания оборудования, такого как боеприпасы и радары, рассматривается еще один вариант политических мер - сокращение обмена разведывательной информацией и обучения украинских военных и пилотов", - говорится в сообщении. Как сообщил изданию чиновник, Трамп долгое время скептически относился к помощи Украине, а после перепалки в Овальном кабинете на прошлой неделе между ним, Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом главные советники американского президента начали готовить "серьезные варианты политических мер" по прекращению военной помощи Киеву. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп после перепалки с Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину. Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250301/tramp-2002423957.html
https://ria.ru/20250303/ssha-2002658877.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, нато
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО
СМИ: США рассматривают сокращение обмена разведданными с Украиной

WP: США могут сократить обмен разведданными и обучение украинских военных

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Власти США рассматривают вариант сокращения обмена с Украиной разведывательными данными и обучения украинских военных на фоне возможного прекращения Вашингтоном военной помощи Киеву, сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.
Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновника из администрации президента США сообщала, что Дональд Трамп в понедельник встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Киева, в том числе прекратить военную помощь. По словам чиновника, готовящиеся дискуссии могут затронуть приостановку или даже прекращение военной помощи Киеву, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных администрацией экс-президента Джо Байдена.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп может запретить делиться разведданными с ВСУ, пишет NYT
1 марта, 10:47
"Трамп встретится в понедельник днем ​с высокопоставленными чиновниками США, чтобы обсудить, прекращать ли военную помощь Украине... Помимо удержания оборудования, такого как боеприпасы и радары, рассматривается еще один вариант политических мер - сокращение обмена разведывательной информацией и обучения украинских военных и пилотов", - говорится в сообщении.
Как сообщил изданию чиновник, Трамп долгое время скептически относился к помощи Украине, а после перепалки в Овальном кабинете на прошлой неделе между ним, Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом главные советники американского президента начали готовить "серьезные варианты политических мер" по прекращению военной помощи Киеву.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп после перепалки с Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину.
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
СМИ: Трамп может рассмотреть вопрос о прекращении военной помощи Киеву
Вчера, 08:35
 
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