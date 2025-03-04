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Программу создания спортплощадок у дома запустят в Рязанской области - РИА Новости, 04.03.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
14:51 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/sportploschadki-2002981061.html
Программу создания спортплощадок у дома запустят в Рязанской области
Программу создания спортплощадок у дома запустят в Рязанской области - РИА Новости, 04.03.2025
Программу создания спортплощадок у дома запустят в Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил главам муниципалитетов составить карту будущего размещения спортивных площадок возле домов для последующей... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:51:00+03:00
2025-03-04T14:51:00+03:00
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил главам муниципалитетов составить карту будущего размещения спортивных площадок возле домов для последующей реализации соответствующей программы. "Я прошу серьезно активизировать работу по созданию спортивных площадок. Мы с вами строим разные серьезные объекты: ФОКи, ледовые арены и так далее. Но маловато внимания уделяем с вами простым, обычным спортивным площадкам рядом с домами. Поэтому я прошу по районам составить карту мест будущего размещения площадок. И будем с вами такую программу запускать", - обратился губернатор к главам районов на заседании правительства региона. Кроме того, Малков поручил особое внимание уделить развитию массового футбола. "Мы в целом прекрасно двигаемся, я считаю, проводим большое количество соревнований, сами выезжаем, участвуем, занимаем призовые места. У нас прекрасно развивается хоккей, гимнастика, танцы, борьба, единоборства, в целом, тяжелая атлетика. Мы с вами создали отделение горнолыжного спорта, которого у нас никогда не было, практической стрельбы… Но при этом мы почему-то с вами забываем про самый массовый вид спорта – про футбол", - подчеркнул глава региона. Он отметил, что представители не всех районов, в частности, участвовали в прошлом году в региональном чемпионате по футболу, при этом инфраструктура для занятий во многих из них создана. Малков поручил проанализировать и "перезагрузить" работу с этим видом массового спорта.
https://ria.ru/20250227/dorogi-2002010487.html
https://ria.ru/20250225/malkov-2001575249.html
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рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
Программу создания спортплощадок у дома запустят в Рязанской области

Малков: в Рязанской области запустят программу создания спортплощадок у дома

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил главам муниципалитетов составить карту будущего размещения спортивных площадок возле домов для последующей реализации соответствующей программы.
"Я прошу серьезно активизировать работу по созданию спортивных площадок. Мы с вами строим разные серьезные объекты: ФОКи, ледовые арены и так далее. Но маловато внимания уделяем с вами простым, обычным спортивным площадкам рядом с домами. Поэтому я прошу по районам составить карту мест будущего размещения площадок. И будем с вами такую программу запускать", - обратился губернатор к главам районов на заседании правительства региона.
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Кроме того, Малков поручил особое внимание уделить развитию массового футбола.
"Мы в целом прекрасно двигаемся, я считаю, проводим большое количество соревнований, сами выезжаем, участвуем, занимаем призовые места. У нас прекрасно развивается хоккей, гимнастика, танцы, борьба, единоборства, в целом, тяжелая атлетика. Мы с вами создали отделение горнолыжного спорта, которого у нас никогда не было, практической стрельбы… Но при этом мы почему-то с вами забываем про самый массовый вид спорта – про футбол", - подчеркнул глава региона.
Он отметил, что представители не всех районов, в частности, участвовали в прошлом году в региональном чемпионате по футболу, при этом инфраструктура для занятий во многих из них создана. Малков поручил проанализировать и "перезагрузить" работу с этим видом массового спорта.
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Рязанская областьРязанская областьПавел Малков
 
 
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