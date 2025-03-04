https://ria.ru/20250304/spetsoperatsiya-2003040873.html

Спецоперация, 4 марта: потери ВСУ, остановка помощи Украине и истерика ЕС

Спецоперация, 4 марта: потери ВСУ, остановка помощи Украине и истерика ЕС - РИА Новости, 04.03.2025

Спецоперация, 4 марта: потери ВСУ, остановка помощи Украине и истерика ЕС

Потери украинских войск за сутки составили до 1405 человек, следует из сводки Минобороны России. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T18:30:00+03:00

2025-03-04T18:30:00+03:00

2025-03-04T18:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Потери украинских войск за сутки составили до 1405 человек, следует из сводки Минобороны России. На курском направлении противник за сутки потерял более 150 человек, двое украинских военных сдались в плен. Российские войска продвинулись вдоль Оскольского водохранилища в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Он добавил, что северо-западнее населенного пункта Зеленый Гай в ДНР заняты новые позиции по обоим берегам реки Журавка. Атаки ВСУшниковРоссийская ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников за ночь, сообщило Минобороны. Десять дронов сбиты над Ростовской областью, три над Воронежской, два над Самарской, по одному над Курской, Белгородской и Астраханской областями. Возгорания, возникшие в результате атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, оперативно ликвидированы, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Пострадавших и последствий на земле, по его словам, нет при отражении воздушной атаки в небе над Новошахтинском. США поставили Украину в тупикСША приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Позже эти сообщения подтвердил представитель Белого дома. По данным СМИ, военная помощь Украине от США прекратилась в районе 4.30 мск во вторник. По данным Блумберг, все поставки американской военного оборудования, которое в настоящее время не находится на территории Украины, приостановлены, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях, а также ожидающее в транзитных зонах на территории Польши. Приостановка военной помощи затронула, преимущественно, поставки бронетехники, сообщает телеканал ABC со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией. Как сообщили телеканалу чиновники, около 90% военной техники, выделенной Украине в рамках прошлых пакетов помощи, уже доставлены в страну. При этом они отметили, что к этим поставкам относится подавляющее большинство критически важных боеприпасов и противотанковых систем, таких как Javelin. Телеканал отмечает, что, как ожидалось, бронетехника должна была быть готова к поставке в ближайшие месяцы. США приняли решение о приостановке помощи Украине без консультаций с союзниками, заявил на брифинге пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский. Правительство Венгрии при этом поддержало Трампа в решении приостановить американскую военную помощь Украине, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач. США пока не прекратили делиться с Украиной разведывательной информацией, сообщил корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл. О том, что Штаты рассматривают такую возможность, писала Washington Post. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тем временем предложила в рамках нового плана по "перевооружению Европы" создать новый механизм кредитов на сумму в 150 миллиардов евро, который позволит странам союза не только нарастить свои оборонные расходы, но также значительно ускорить и увеличить военные поставки Украине. Запад играет с огнемПостпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, говоря о гипотетической идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявил, что это сомнительно как минимум по двум причинам: ЕС не беспристрастен, а Россия выступает категорически против этого. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ответила отказом на предложение Франции и Великобритании отправить итальянский воинский контингент на Украину в составе европейских сил. "По поводу предложения Франции и Великобритании отправить европейских солдат Италия выразила свои сомнения. По моему мнению, это очень сложная в реализации вещь, я не уверена в ее эффективности, именно поэтому мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат на Украину", - сказала она в эфире телеканала Rai1 в понедельник вечером. Мелони отметила, что подобные инициативы возникают в рамках поиска решений, когда "все те, кто вносит предложения, делают что-то полезное". Зеленский испугалсяСША и американский народ устали платить за продолжение конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Трамп хочет договориться о соглашении. К сожалению, оказывается, что... Зеленский пока попросту не хочет этого", - сказала Левитт. Она добавила, что в минувшую пятницу в Белом доме Зеленский был в шаге от подписания соглашения о минеральных ресурсах, которое могло стать для него спасением с экономической точки зрения, но вместо этого решил "поставить телегу впереди лошади". Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине. Мотивации заключать мир у Зеленского нет, он хочет продолжать конфликт на Украине ради удержания власти, заявил советник президента США по науке и технологиям, американский миллиардер Дэвид Сакс. Бунт украинских пограничниковУкраинские пограничники отказываются выполнять боевые распоряжения командования по проведению операций в Курской области, свидетельствуют видеозаписи из приграничной Сумской области, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Кадры агентству передали хакеры из группировки RaHDIt, которые взломали технику сотрудника собственной безопасности госпогранслужбы Украины. На них - оглашение боевых распоряжений руководства погранотряда на выполнение заданий в Курской области. Действие на записях происходит в селе Стецковка и посёлке Иволжанское Сумской области. Часть военнослужащих объясняют отказ от выполнения задания морально-психологическим состоянием и несоответствием поставленных задач реальным возможностям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250228/tramp-2001974548.html

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html

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https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002843219.html

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украина, курская область, сумская область, дональд трамп, джорджа мелони, андрей марочко, безопасность