https://ria.ru/20250304/spetsoperatsiya-2002955496.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.03.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.03.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.03.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T15:57:00+03:00
2025-03-04T15:57:00+03:00
2025-03-04T15:57:00+03:00
инфографика
спецоперация
украина
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 4 марта 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили 142 района скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и места их хранения. Средства ПВО сбили 93 дрона и управляемую авиационную бомбу JDAM.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Кроме того, отражены пять контратак противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 150 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 656 самолетов, 283 вертолета, 45 267 беспилотников, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 977 танков и других бронемашин, 1523 реактивные системы залпового огня, 22 224 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 432 единиц автомобильной техники.
украина
херсонская область
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спецоперация, украина, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Украина, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Россия
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 4 марта 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения поразили 142 района скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и места их хранения. Средства ПВО сбили 93 дрона и управляемую авиационную бомбу JDAM.
Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Кроме того, отражены пять контратак противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 150 военнослужащих.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 656 самолетов, 283 вертолета, 45 267 беспилотников, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 977 танков и других бронемашин, 1523 реактивные системы залпового огня, 22 224 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 432 единиц автомобильной техники.