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Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 04.03.2025

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Российские войска продвинулись вдоль Оскольского водохранилища в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T07:50:00+03:00

2025-03-04T07:50:00+03:00

2025-03-04T07:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 4 мар – РИА Новости. Российские войска продвинулись вдоль Оскольского водохранилища в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В результате прорыва оборонительной линии ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) юго-западнее Загрызово нашим войскам удалось продвинутся до 1 км вдоль Оскольского водохранилища. Юго-восточнее Загрызово ВС РФ заняли лесополосу, протяженностью около 1,5 км. Также занято две лесополосы западнее Лозовой, продвижение по направлению Новой Кругляковки составило порядка 600 м", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что северо-западнее населенного пункта Зеленый Гай заняты новые позиции по обоим берегам реки Журавка.

https://ria.ru/20250228/svo-2002106043.html

харьковская область

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харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф