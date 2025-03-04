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Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 04.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:50 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/spetsoperatsiya-2002888671.html
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 04.03.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Российские войска продвинулись вдоль Оскольского водохранилища в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T07:50:00+03:00
2025-03-04T07:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 4 мар – РИА Новости. Российские войска продвинулись вдоль Оскольского водохранилища в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В результате прорыва оборонительной линии ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) юго-западнее Загрызово нашим войскам удалось продвинутся до 1 км вдоль Оскольского водохранилища. Юго-восточнее Загрызово ВС РФ заняли лесополосу, протяженностью около 1,5 км. Также занято две лесополосы западнее Лозовой, продвижение по направлению Новой Кругляковки составило порядка 600 м", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что северо-западнее населенного пункта Зеленый Гай заняты новые позиции по обоим берегам реки Журавка.
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харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Марочко: ВС России продвинулись вдоль Оскольского водохранилища

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 4 мар – РИА Новости. Российские войска продвинулись вдоль Оскольского водохранилища в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В результате прорыва оборонительной линии ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) юго-западнее Загрызово нашим войскам удалось продвинутся до 1 км вдоль Оскольского водохранилища. Юго-восточнее Загрызово ВС РФ заняли лесополосу, протяженностью около 1,5 км. Также занято две лесополосы западнее Лозовой, продвижение по направлению Новой Кругляковки составило порядка 600 м", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что северо-западнее населенного пункта Зеленый Гай заняты новые позиции по обоим берегам реки Журавка.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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