https://ria.ru/20250304/sotsobsluzhivanie-2002899698.html

Жестянников взял под контроль закупку лекарств в учреждения соцобслуживания

Жестянников взял под контроль закупку лекарств в учреждения соцобслуживания - РИА Новости, 04.03.2025

Жестянников взял под контроль закупку лекарств в учреждения соцобслуживания

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников взял под контроль обеспечение льготными лекарствами стационарных учреждений... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T09:43:00+03:00

2025-03-04T09:43:00+03:00

2025-03-04T09:43:00+03:00

вологодская область

сергей жестянников

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников взял под контроль обеспечение льготными лекарствами стационарных учреждений соцобслуживания, сообщает пресс-служба регионального парламента. В совещании участвовали председатель и депутаты областного парламента, а также руководители профильных министерств и домов социального обслуживания. Глава комитета по социальной политике Елена Быкова поделилась результатами рабочего выезда в Череповецкий дом соцобслуживания в декабре 2024 года. Она рассказала о проблеме "хронической" недопоставки лекарств со стороны министерства здравоохранения области. "Анализ ситуации с обеспечением лекарствами всех стационарных учреждений соцобслуживания <...> показал, что из 3 478 получателей социальных услуг правом на получение льготных препаратов воспользовалось 82% постояльцев. Несмотря на своевременные заявки, обеспечены медикаментами были менее половины нуждающихся. Учреждениям пришлось самостоятельно закрывать этот вопрос за счет перераспределения средств", – приводит пресс-служба слова Быковой. Министр соцзащиты населения Ирина Окопник подтвердила, что соцучреждениям пришлось закупить лекарства для 1,63 тысячи человек на сумму более 3 миллионов рублей. Она отметила, что вопрос обеспечения препаратами остается открытым. "Мы проводим встречи с коллегами из министерства здравоохранения области для совместного решения проблемы", - подчеркнула Окопник. Директор Мосейковского дома соцобслуживания Николай Рындин добавил, что с учетом срочных затрат на лекарства учреждению пришлось уменьшить другие плановые расходы. О разработке механизма, который позволит избежать подобных ситуаций в будущем, рассказали представители министерства здравоохранения. Так, в ближайшее время пройдет закупка недостающих препаратов, выданы аналоги. "В течение двух недель вопрос должен быть решен. Срез по ситуации сделаю на основании данных, предоставленных нашими депутатами и директором Мосейковского дома социального обслуживания Николаем Рындиным. При этом лично посещу одно из стационарных учреждений, чтобы удостовериться в фактическом решении проблемы. Оставляю этот вопрос на личном контроле", - отметил Жестянников. Глава Заксобрания региона поручил Быковой продолжить курировать направление.

https://ria.ru/20250226/zhestyannikov-2001756029.html

https://ria.ru/20250221/svo-2000864546.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей жестянников