https://ria.ru/20250304/sotsobsluzhivanie-2002899698.html
Жестянников взял под контроль закупку лекарств в учреждения соцобслуживания
Жестянников взял под контроль закупку лекарств в учреждения соцобслуживания - РИА Новости, 04.03.2025
Жестянников взял под контроль закупку лекарств в учреждения соцобслуживания
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников взял под контроль обеспечение льготными лекарствами стационарных учреждений... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T09:43:00+03:00
2025-03-04T09:43:00+03:00
2025-03-04T09:43:00+03:00
вологодская область
сергей жестянников
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников взял под контроль обеспечение льготными лекарствами стационарных учреждений соцобслуживания, сообщает пресс-служба регионального парламента. В совещании участвовали председатель и депутаты областного парламента, а также руководители профильных министерств и домов социального обслуживания. Глава комитета по социальной политике Елена Быкова поделилась результатами рабочего выезда в Череповецкий дом соцобслуживания в декабре 2024 года. Она рассказала о проблеме "хронической" недопоставки лекарств со стороны министерства здравоохранения области. "Анализ ситуации с обеспечением лекарствами всех стационарных учреждений соцобслуживания <...> показал, что из 3 478 получателей социальных услуг правом на получение льготных препаратов воспользовалось 82% постояльцев. Несмотря на своевременные заявки, обеспечены медикаментами были менее половины нуждающихся. Учреждениям пришлось самостоятельно закрывать этот вопрос за счет перераспределения средств", – приводит пресс-служба слова Быковой. Министр соцзащиты населения Ирина Окопник подтвердила, что соцучреждениям пришлось закупить лекарства для 1,63 тысячи человек на сумму более 3 миллионов рублей. Она отметила, что вопрос обеспечения препаратами остается открытым. "Мы проводим встречи с коллегами из министерства здравоохранения области для совместного решения проблемы", - подчеркнула Окопник. Директор Мосейковского дома соцобслуживания Николай Рындин добавил, что с учетом срочных затрат на лекарства учреждению пришлось уменьшить другие плановые расходы. О разработке механизма, который позволит избежать подобных ситуаций в будущем, рассказали представители министерства здравоохранения. Так, в ближайшее время пройдет закупка недостающих препаратов, выданы аналоги. "В течение двух недель вопрос должен быть решен. Срез по ситуации сделаю на основании данных, предоставленных нашими депутатами и директором Мосейковского дома социального обслуживания Николаем Рындиным. При этом лично посещу одно из стационарных учреждений, чтобы удостовериться в фактическом решении проблемы. Оставляю этот вопрос на личном контроле", - отметил Жестянников. Глава Заксобрания региона поручил Быковой продолжить курировать направление.
https://ria.ru/20250226/zhestyannikov-2001756029.html
https://ria.ru/20250221/svo-2000864546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей жестянников
Вологодская область, Сергей Жестянников
Жестянников взял под контроль закупку лекарств в учреждения соцобслуживания
Жестянников будет контролировать закупку лекарств в учреждения соцобслуживания
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников взял под контроль обеспечение льготными лекарствами стационарных учреждений соцобслуживания, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В совещании участвовали председатель и депутаты областного парламента, а также руководители профильных министерств и домов социального обслуживания.
Глава комитета по социальной политике Елена Быкова поделилась результатами рабочего выезда в Череповецкий дом соцобслуживания в декабре 2024 года. Она рассказала о проблеме "хронической" недопоставки лекарств со стороны министерства здравоохранения области.
"Анализ ситуации с обеспечением лекарствами всех стационарных учреждений соцобслуживания <...> показал, что из 3 478 получателей социальных услуг правом на получение льготных препаратов воспользовалось 82% постояльцев. Несмотря на своевременные заявки, обеспечены медикаментами были менее половины нуждающихся. Учреждениям пришлось самостоятельно закрывать этот вопрос за счет перераспределения средств", – приводит пресс-служба слова Быковой.
Министр соцзащиты населения Ирина Окопник подтвердила, что соцучреждениям пришлось закупить лекарства для 1,63 тысячи человек на сумму более 3 миллионов рублей. Она отметила, что вопрос обеспечения препаратами остается открытым.
"Мы проводим встречи с коллегами из министерства здравоохранения области для совместного решения проблемы", - подчеркнула Окопник.
Директор Мосейковского дома соцобслуживания Николай Рындин добавил, что с учетом срочных затрат на лекарства учреждению пришлось уменьшить другие плановые расходы.
О разработке механизма, который позволит избежать подобных ситуаций в будущем, рассказали представители министерства здравоохранения. Так, в ближайшее время пройдет закупка недостающих препаратов, выданы аналоги.
"В течение двух недель вопрос должен быть решен. Срез по ситуации сделаю на основании данных, предоставленных нашими депутатами и директором Мосейковского дома социального обслуживания Николаем Рындиным. При этом лично посещу одно из стационарных учреждений, чтобы удостовериться в фактическом решении проблемы. Оставляю этот вопрос на личном контроле", - отметил Жестянников
.
Глава Заксобрания региона поручил Быковой продолжить курировать направление.