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Россия и Мьянма приняли соглашение о взаимном признании образования - РИА Новости, 04.03.2025
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19:44 04.03.2025 (обновлено: 20:24 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/soglashenie-2003059170.html
Россия и Мьянма приняли соглашение о взаимном признании образования
Россия и Мьянма приняли соглашение о взаимном признании образования - РИА Новости, 04.03.2025
Россия и Мьянма приняли соглашение о взаимном признании образования
Россия и Мьянма приняли межправительственное соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2025
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россия
мьянма
владимир путин
мин аун хлайн
михаил мишустин
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма приняли межправительственное соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней, передает корреспондент РИА Новости. Документ был подписан по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна. Их встреча состоялась в Кремле во вторник. Глава правительства РФ Михаил Мишустин ранее во вторник на встрече с премьером Мьянмы отметил, что это межправсоглашение создаст надежную правовую базу для трудовой деятельности выпускников вузов.
https://ria.ru/20250304/putin-2003024921.html
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россия, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн, михаил мишустин, в мире
Россия, Мьянма, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн, Михаил Мишустин, В мире
Россия и Мьянма приняли соглашение о взаимном признании образования

Россия и Мьянма приняли соглашение о признании образования и ученых степеней

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 4 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 4 марта 2025
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма приняли межправительственное соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней, передает корреспондент РИА Новости.
Документ был подписан по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна. Их встреча состоялась в Кремле во вторник.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин ранее во вторник на встрече с премьером Мьянмы отметил, что это межправсоглашение создаст надежную правовую базу для трудовой деятельности выпускников вузов.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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РоссияМьянмаВладимир ПутинМин Аун ХлайнМихаил МишустинВ мире
 
 
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