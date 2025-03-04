Россия и Мьянма приняли соглашение о взаимном признании образования
Россия и Мьянма приняли соглашение о признании образования и ученых степеней
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 4 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 4 марта 2025
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма приняли межправительственное соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней, передает корреспондент РИА Новости.
Документ был подписан по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна. Их встреча состоялась в Кремле во вторник.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин ранее во вторник на встрече с премьером Мьянмы отметил, что это межправсоглашение создаст надежную правовую базу для трудовой деятельности выпускников вузов.
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