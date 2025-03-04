https://ria.ru/20250304/smi-2002961569.html

Лимит Маска на госрасходы парализовал работу федеральных агентств в США

Лимит Маска на госрасходы парализовал работу федеральных агентств в США - РИА Новости, 04.03.2025

Лимит Маска на госрасходы парализовал работу федеральных агентств в США

Введенный администрацией Дональда Трампа лимит по инициативе американского предпринимателя и главы департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:41:00+03:00

2025-03-04T13:41:00+03:00

2025-03-04T13:49:00+03:00

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майк джонсон

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Введенный администрацией Дональда Трампа лимит по инициативе американского предпринимателя и главы департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска в 1 доллар на расходы по государственным кредитным картам фактически парализовал работу федеральных агентств США, сообщает портал WIRED. В прошлом WIRED сообщал, что DOGE установил лимит расходов в 1 доллар для государственных кредитных карт чиновников в минимум четырех федеральных ведомствах США. По словам источников портала, лимит должен был распространится на все правительственные ведомства. "Введенный DOGE запрет на использование кредитных карт задерживает поставки критически важных товаров, срывает командировки и не дает сотрудникам выполнять свою работу… Последствия уже широко ощущаются", — пишет WIRED. Согласно данным портала, ограничения уже затронули работу таких ведомств, как Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), Служба национальных парков (NPS), Министерство сельского хозяйства (USDA) и Федеральное управление гражданской авиации (FAA). В результате новых правил лаборатории FDA испытывают нехватку базовых расходных материалов, что замедляет анализ образцов продуктов и лекарств. В NIH (Национальные институты здравоохранения) приостановлены исследования вакцин, поскольку сотрудники не могут закупить необходимые реагенты. Ведомства, ответственные за авиационную безопасность, столкнулись с трудностями при финансировании полевых проверок и тестирования оборудования. "Чем дольше продолжается этот сбой, тем сильнее разрушается система", — приводит WIRED слова сотрудника USDA, подчеркнувшего, что в ряде случаев сотрудники уже не могут выполнять свои основные функции. Кроме того, по данным портала, сотрудники федеральных агентств вынуждены обмениваться лабораторными материалами внутри учреждений, а некоторые проекты по поддержанию инфраструктуры нацпарков и обеспечению безопасности авиаперелетов заморожены из-за невозможности оплатить командировочные расходы. Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, не получившие разрешения в конгрессе. Нынешний министр финансов США Скотт Бессент также заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.

https://ria.ru/20250222/tramp-2001017108.html

https://ria.ru/20250228/mask-2002286007.html

https://ria.ru/20250227/tramp-2001973943.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, майк джонсон, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады