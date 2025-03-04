https://ria.ru/20250304/sledstvie-2002869773.html

Срок следствия по делу экс-замминистра энергетики Яновского продлили

Срок следствия по делу экс-замминистра энергетики Яновского продлили - РИА Новости, 04.03.2025

Срок следствия по делу экс-замминистра энергетики Яновского продлили

Срок следствия по делу о мошенничестве при ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского продлен до... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T01:22:00+03:00

2025-03-04T01:22:00+03:00

2025-03-04T01:22:00+03:00

происшествия

анатолий яновский

наталия конева

сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg

МОСКВА, 4 мар- РИА Новости. Срок следствия по делу о мошенничестве при ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского продлен до 13 марта, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по делу продлен в установленном законом порядке до 13 марта 2025 года", - следует из документов в распоряжении агентства. Вместе с Яновским по данному делу в СИЗО находятся руководитель кузбасского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов "ГУРШ" Асельдир Раджабов и замдиректора ФГБУ "ГУРШ" Наталья Конева. Действующий замминистра энергетики Сергей Мочальников находится под домашним арестом. По версии МВД, в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов, но "фактически работы были проведены не в полном объеме". Акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, были согласованы и подписаны представителями Минэнерго и уполномоченного бюджетного госучреждения. Согласно материалам дела, следствие оценивает ущерб в 175 миллионов 167 тысяч 230 рублей 18 копеек. Как ожидается, сумма может увеличиться в процессе расследования обстоятельств дела. В конце июня двум участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения, обоих суд заключил под стражу, сообщало МВД. В дальнейшем оперативники задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики РФ, отмечали в ведомстве.

https://ria.ru/20250110/pashaev-1993068595.html

https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002759489.html

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происшествия, анатолий яновский, наталия конева, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)