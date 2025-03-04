https://ria.ru/20250304/sledstvie-2002869773.html
Срок следствия по делу экс-замминистра энергетики Яновского продлили
Срок следствия по делу экс-замминистра энергетики Яновского продлили - РИА Новости, 04.03.2025
Срок следствия по делу экс-замминистра энергетики Яновского продлили
Срок следствия по делу о мошенничестве при ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского продлен до... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T01:22:00+03:00
2025-03-04T01:22:00+03:00
2025-03-04T01:22:00+03:00
происшествия
анатолий яновский
наталия конева
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg
МОСКВА, 4 мар- РИА Новости. Срок следствия по делу о мошенничестве при ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского продлен до 13 марта, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по делу продлен в установленном законом порядке до 13 марта 2025 года", - следует из документов в распоряжении агентства. Вместе с Яновским по данному делу в СИЗО находятся руководитель кузбасского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов "ГУРШ" Асельдир Раджабов и замдиректора ФГБУ "ГУРШ" Наталья Конева. Действующий замминистра энергетики Сергей Мочальников находится под домашним арестом. По версии МВД, в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов, но "фактически работы были проведены не в полном объеме". Акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, были согласованы и подписаны представителями Минэнерго и уполномоченного бюджетного госучреждения. Согласно материалам дела, следствие оценивает ущерб в 175 миллионов 167 тысяч 230 рублей 18 копеек. Как ожидается, сумма может увеличиться в процессе расследования обстоятельств дела. В конце июня двум участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения, обоих суд заключил под стражу, сообщало МВД. В дальнейшем оперативники задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики РФ, отмечали в ведомстве.
https://ria.ru/20250110/pashaev-1993068595.html
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002759489.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_652:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6f82d49fbecd9a5a264a806bf496d762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анатолий яновский, наталия конева, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Анатолий Яновский, Наталия Конева, Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Срок следствия по делу экс-замминистра энергетики Яновского продлили
Срок следствия по делу экс-замминистра энергетики Яновского продлили до 13 марта
МОСКВА, 4 мар- РИА Новости. Срок следствия по делу о мошенничестве при ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского продлен до 13 марта, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия по делу продлен в установленном законом порядке до 13 марта 2025 года", - следует из документов в распоряжении агентства.
Вместе с Яновским по данному делу в СИЗО находятся руководитель кузбасского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов "ГУРШ" Асельдир Раджабов и замдиректора ФГБУ "ГУРШ" Наталья Конева
. Действующий замминистра энергетики Сергей Мочальников
находится под домашним арестом.
По версии МВД, в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго
заключили контракты на выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов, но "фактически работы были проведены не в полном объеме". Акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, были согласованы и подписаны представителями Минэнерго и уполномоченного бюджетного госучреждения.
Согласно материалам дела, следствие оценивает ущерб в 175 миллионов 167 тысяч 230 рублей 18 копеек. Как ожидается, сумма может увеличиться в процессе расследования обстоятельств дела.
В конце июня двум участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения, обоих суд заключил под стражу, сообщало МВД.
В дальнейшем оперативники задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики РФ, отмечали в ведомстве.