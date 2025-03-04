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"Полезный идиот": в Раде раскрыли план Трампа после перепалки с Зеленским - РИА Новости, 04.03.2025
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02:24 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/skandal-2002873163.html
"Полезный идиот": в Раде раскрыли план Трампа после перепалки с Зеленским
"Полезный идиот": в Раде раскрыли план Трампа после перепалки с Зеленским - РИА Новости, 04.03.2025
"Полезный идиот": в Раде раскрыли план Трампа после перепалки с Зеленским
Президент США Дональд Трамп после скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме попытается отстранить его от власти. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T02:24:00+03:00
2025-03-04T02:24:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме попытается отстранить его от власти. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Способ избежать этого ужаса без конца — есть. Это отстранение Зеленского от власти, чем, на мой, взгляд, Трамп сейчас и займется", — считает он.По мнению парламентария, Зеленский намеренно устроил перепалку с американским лидером во время его визита в Вашингтон по договоренности с европейскими лидерами, которые хотят получить свое место за столом переговоров между Россией и США."Единственным шансом Европы зацепиться за стол переговоров является полезный идиот — Зеленский", — заявил Дубинский.В пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении Трампа, произошедшее поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку глава Белого дома разговаривать с Зеленским не хочет.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002853390.html
https://ria.ru/20250303/tramp-2002840642.html
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в мире, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский
"Полезный идиот": в Раде раскрыли план Трампа после перепалки с Зеленским

Дубинский: Трамп займется отстранением Зеленского от власти

© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме попытается отстранить его от власти. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«
"Способ избежать этого ужаса без конца — есть. Это отстранение Зеленского от власти, чем, на мой, взгляд, Трамп сейчас и займется", — считает он.
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По мнению парламентария, Зеленский намеренно устроил перепалку с американским лидером во время его визита в Вашингтон по договоренности с европейскими лидерами, которые хотят получить свое место за столом переговоров между Россией и США.
"Единственным шансом Европы зацепиться за стол переговоров является полезный идиот — Зеленский", — заявил Дубинский.
В пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
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По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении Трампа, произошедшее поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку глава Белого дома разговаривать с Зеленским не хочет.
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В миреСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр Дубинский
 
 
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