https://ria.ru/20250304/shturmoviki-2002945406.html

ВСУ оставили в курских Погребках натовское вооружение

ВСУ оставили в курских Погребках натовское вооружение - РИА Новости, 04.03.2025

ВСУ оставили в курских Погребках натовское вооружение

В освобожденном населенном пункте Погребки в Курской области штурмовики осматривают подвалы и собирают трофеи, включая натовское вооружение, сообщил... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:55:00+03:00

2025-03-04T12:55:00+03:00

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специальная военная операция на украине

сша

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польша

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ПОГРЕБКИ (Курская обл.), 4 мар – РИА Новости. В освобожденном населенном пункте Погребки в Курской области штурмовики осматривают подвалы и собирают трофеи, включая натовское вооружение, сообщил корреспондент РИА Новости, которому удалось первым из представителей СМИ побывать в селе после освобождения."Вот, мы проходим мимо оставленных боеприпасов врага. Ракеты, снаряды, патроны, гранаты и просто продовольствие", — рассказал РИА Новости боец 9-го полка 18-й дивизии группировки "Север" с позывным Тихий.Штурмовики продолжают осматривать освобожденную территорию. Из многочисленных складов и схронов извлекается в том числе западное вооружение и вывозится в тыл. Среди трофеев — автоматные и винтовочные патроны, ручные гранаты, одноразовые противотанковые гранатометы производства США, Германии, Польши. Возле населенного пункта в поле стоит подбитый бронетранспортер M113. Об освобождении группировкой "Север" Погребков в Суджанском районе Курской области Минобороны сообщило 26 февраля. Российские бойцы вошли в село по замерзшему озеру, выбив из населенного пункта элитные десантно-штурмовые подразделения ВСУ.

https://ria.ru/20250304/forbes-2002937430.html

https://ria.ru/20241122/kursk-1985116329.html

сша

германия

польша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Натовское вооружение, оставленное ВСУ в Курской области ВСУ оставили в Погребках Курской области натовское вооружение, российские штурмовики собирают трофеи, передает корреспондент РИА Новости 2025-03-04T12:55 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, германия, польша, министерство обороны рф (минобороны рф)