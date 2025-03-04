https://ria.ru/20250304/shturmoviki-2002945406.html
ВСУ оставили в курских Погребках натовское вооружение
ВСУ оставили в курских Погребках натовское вооружение - РИА Новости, 04.03.2025
ВСУ оставили в курских Погребках натовское вооружение
В освобожденном населенном пункте Погребки в Курской области штурмовики осматривают подвалы и собирают трофеи, включая натовское вооружение, сообщил... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:55:00+03:00
2025-03-04T12:55:00+03:00
2025-03-04T14:18:00+03:00
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ПОГРЕБКИ (Курская обл.), 4 мар – РИА Новости. В освобожденном населенном пункте Погребки в Курской области штурмовики осматривают подвалы и собирают трофеи, включая натовское вооружение, сообщил корреспондент РИА Новости, которому удалось первым из представителей СМИ побывать в селе после освобождения."Вот, мы проходим мимо оставленных боеприпасов врага. Ракеты, снаряды, патроны, гранаты и просто продовольствие", — рассказал РИА Новости боец 9-го полка 18-й дивизии группировки "Север" с позывным Тихий.Штурмовики продолжают осматривать освобожденную территорию. Из многочисленных складов и схронов извлекается в том числе западное вооружение и вывозится в тыл. Среди трофеев — автоматные и винтовочные патроны, ручные гранаты, одноразовые противотанковые гранатометы производства США, Германии, Польши. Возле населенного пункта в поле стоит подбитый бронетранспортер M113. Об освобождении группировкой "Север" Погребков в Суджанском районе Курской области Минобороны сообщило 26 февраля. Российские бойцы вошли в село по замерзшему озеру, выбив из населенного пункта элитные десантно-штурмовые подразделения ВСУ.
https://ria.ru/20250304/forbes-2002937430.html
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Натовское вооружение, оставленное ВСУ в Курской области
ВСУ оставили в Погребках Курской области натовское вооружение, российские штурмовики собирают трофеи, передает корреспондент РИА Новости
2025-03-04T12:55
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, германия, польша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Германия, Польша, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ оставили в курских Погребках натовское вооружение
Штурмовики нашли в курских Погребках натовское вооружение, оставленное ВСУ