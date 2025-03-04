Рейтинг@Mail.ru
В подмосковных школах вместо звонков прозвучат песни о любви, семье и весне - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:13 04.03.2025 (обновлено: 14:47 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/shkoly-2002971073.html
В подмосковных школах вместо звонков прозвучат песни о любви, семье и весне
В подмосковных школах вместо звонков прозвучат песни о любви, семье и весне - РИА Новости, 04.03.2025
В подмосковных школах вместо звонков прозвучат песни о любви, семье и весне
В преддверии 8 Марта в школах Московской области звонки заменят на мелодии, сообщает пресс-служба министерства образования региона. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:13:00+03:00
2025-03-04T14:47:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
8 марта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155762/88/1557628880_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_ba77702f60110653a8ca08c523aa9532.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В преддверии 8 Марта в школах Московской области звонки заменят на мелодии, сообщает пресс-служба министерства образования региона. Акция "Мелодии вместо звонков" пройдет в честь Международного женского дня. Так, в учреждениях прозвучат песни "Из чего же сделаны наши мальчишки?", "Наши мамы", "Солнечный круг" и другие. "Проект "Музыка вместо звонков" был запущен Минпросвещением России в школах в ноябре 2024 года. Его цель — воспитание гармонично развитой личности и приобщение учащихся к музыкальной культуре через знакомство с шедеврами выдающихся композиторов нашей страны", – отметили в пресс-службе ведомства. Помимо этого, накануне 8 Марта в подмосковных школах и колледжах прошли внеурочные занятия "Разговоры о важном". Педагоги обсудили с учащимися роль женщин в истории страны, их вклад в развитие науки, техники, культуры и экономики, а также значимость открытий и достижений женщин для прогресса общества.
https://ria.ru/20250303/redkie-2002782848.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155762/88/1557628880_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_87dd21b4a1a09f03605ccd724769d980.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, 8 марта
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, 8 марта
В подмосковных школах вместо звонков прозвучат песни о любви, семье и весне

Песни вместо звонков зазвучат в школах Подмосковья в преддверии 8 Марта

© Depositphotos.com / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Depositphotos.com / Lev Dolgachov
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В преддверии 8 Марта в школах Московской области звонки заменят на мелодии, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Акция "Мелодии вместо звонков" пройдет в честь Международного женского дня. Так, в учреждениях прозвучат песни "Из чего же сделаны наши мальчишки?", "Наши мамы", "Солнечный круг" и другие.
"Проект "Музыка вместо звонков" был запущен Минпросвещением России в школах в ноябре 2024 года. Его цель — воспитание гармонично развитой личности и приобщение учащихся к музыкальной культуре через знакомство с шедеврами выдающихся композиторов нашей страны", – отметили в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, накануне 8 Марта в подмосковных школах и колледжах прошли внеурочные занятия "Разговоры о важном". Педагоги обсудили с учащимися роль женщин в истории страны, их вклад в развитие науки, техники, культуры и экономики, а также значимость открытий и достижений женщин для прогресса общества.
В Подмосковье расширят территорию заказника в долине Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Более 9 тысяч мест обитания охраняемых видов зафиксировали в МО
3 марта, 15:49
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Россия8 марта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала