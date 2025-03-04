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В подмосковных школах вместо звонков прозвучат песни о любви, семье и весне
В подмосковных школах вместо звонков прозвучат песни о любви, семье и весне - РИА Новости, 04.03.2025
В подмосковных школах вместо звонков прозвучат песни о любви, семье и весне
В преддверии 8 Марта в школах Московской области звонки заменят на мелодии, сообщает пресс-служба министерства образования региона. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:13:00+03:00
2025-03-04T14:13:00+03:00
2025-03-04T14:47:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В преддверии 8 Марта в школах Московской области звонки заменят на мелодии, сообщает пресс-служба министерства образования региона. Акция "Мелодии вместо звонков" пройдет в честь Международного женского дня. Так, в учреждениях прозвучат песни "Из чего же сделаны наши мальчишки?", "Наши мамы", "Солнечный круг" и другие. "Проект "Музыка вместо звонков" был запущен Минпросвещением России в школах в ноябре 2024 года. Его цель — воспитание гармонично развитой личности и приобщение учащихся к музыкальной культуре через знакомство с шедеврами выдающихся композиторов нашей страны", – отметили в пресс-службе ведомства. Помимо этого, накануне 8 Марта в подмосковных школах и колледжах прошли внеурочные занятия "Разговоры о важном". Педагоги обсудили с учащимися роль женщин в истории страны, их вклад в развитие науки, техники, культуры и экономики, а также значимость открытий и достижений женщин для прогресса общества.
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московская область (подмосковье), россия, 8 марта
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, 8 марта
В подмосковных школах вместо звонков прозвучат песни о любви, семье и весне
Песни вместо звонков зазвучат в школах Подмосковья в преддверии 8 Марта