https://ria.ru/20250304/shaganov-2002776086.html

Биография Александра Шаганова

Биография Александра Шаганова - РИА Новости, 04.03.2025

Биография Александра Шаганова

Российский поэт-песенник Александр Алексеевич Шаганов родился 4 марта 1965 года в Москве. РИА Новости, 04.03.2025

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Российский поэт-песенник Александр Алексеевич Шаганов родился 4 марта 1965 года в Москве. С 14 лет начал писать стихи. Увлекался литературой, много читал.В 1987 году окончил Московский электротехнический институт связи (ныне Московский технический университет связи и информатики).По окончании института работал инженером электросвязи "Мостелефонстроя", в 1989 году – оператором звукозаписи студии "Звук".Известность к Александру Шаганову пришла в 1985 году вместе с песней "Владимирская Русь" на музыку Дмитрия Варшавского группы "Черный кофе".Шаганов также написал слова к популярным композициям "До завтра" (1989), "Сторона родная" (1990) в исполнении Дмитрия Маликова, "Девчонка-девчоночка" (1991), "Облако волос" (1993) в исполнении Жени Белоусова, "Не обижай, жених", "Гадюка" (1991) в исполнении Сергея Чумакова. Для группы Иванушки International написал слова к известной песне "Тучи" (1996).Наиболее плодотворное сотрудничество у Шаганова сложилось с группой "Любэ". Вместе с композитором Игорем Матвиенко он написал для нее целый ряд хитов – "Батька Махно" (1989), "Не валяй дурака, Америка" (1990), "Атас!" (1990), "Комбат" (1995), "Там, за туманами" (1998), "Давай за…" (2002), "Если" (2009) и многие другие.В 2019 году группа "Любэ" выпустила видеоклип на песню "По мосту" на слова Шаганова, посвященную Крымскому мосту. Всего для группы "Любэ" он написал более ста песен.Шаганов также работал с такими звездами эстрады как Александр Барыкин, Александр Кальянов, Алла Пугачева, София Ротару, Влад Сташевский, Алексей Глызин, с группами "Класс", "Рондо", "На-На", "Фабрика" и многими другими.Он автор альбомов "Листопад" (магнитоальбом, 1992), "Пой, братишка" (Pavlin Records, CD,1995), "Русская рулетка" (Студия "Союз", 1997), "Полустаночки" (2000), "Кавалер" (Продюсерский центр Игоря Матвиенко, 2002), "Катька" (CD Land, 2013).Автор шести сборников стихов и биографической прозы. В их числе - сборники стихов "Станция Таганская", "Ребята нашего двора" и другие.В 2007 году вышла его книга "Я Шаганов по Москве". В 2019 году Шаганов выпустил книгу "Мы пойдем с конем по полю вдвоем…".Как певец с 1990 года Александр Шаганов выступает с концертами.В 2011 году он снялся в сериале "Шеф", в 2016 году – в эпизоде в фильме "Экипаж".В 2020 году в качестве хобби стал проводить экскурсии по центру Москвы.Член Союза писателей Москвы.Удостоен национальной премии "Овация" (1992), премии имени Валентина Катаева журнала "Юность" (1996).Лауреат почетной премии от Российского авторского общества (РАО) за 2012 год. Шаганов женат, есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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