https://ria.ru/20250304/serbiya-2003003938.html
Вучич посетил депутата, пострадавшую при беспорядках в парламенте
Вучич посетил депутата, пострадавшую при беспорядках в парламенте - РИА Новости, 04.03.2025
Вучич посетил депутата, пострадавшую при беспорядках в парламенте
Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице пострадавшую во вторник при беспорядках в скупщине (парламенте) депутата Ясмину Обрадович, о чем сообщил в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:23:00+03:00
2025-03-04T16:23:00+03:00
2025-03-04T16:23:00+03:00
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ана брнабич
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БЕЛГРАД, 4 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице пострадавшую во вторник при беспорядках в скупщине (парламенте) депутата Ясмину Обрадович, о чем сообщил в соцсетях. Скупщина во вторник начала первое заседание весенней сессии. Депутаты приняли повестку, в которой около 50 пунктов, основной из которых - поправки к закону об образовании в связи с массовыми акциями протеста из-за гибели 1 ноября при обрушении на железнодорожном вокзале 15 человек в городе Нови-Сад. Оппозиция настаивала на том, чтобы обсуждение вопроса высшего образования было единственным в повестке, депутаты достали антиправительственные плакаты, встали со своих мест, зажгли фаеры, произошла потасовка с членами правящей коалиции и службой безопасности. "Посещение Ясмины Обрадович. Верю в ее силу. Победит Ясмина, победит Сербия!" - написал Вучич в своем аккаунте в Instagram* и разместил фото из больничной палаты. Спикер парламента Ана Брнабич заявила ранее, что из-за пиротехники и потасовки в зале заседаний у 64-летней Обрадович из правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) произошел инсульт. Брнабич заявила, что три женщины-депутата пострадали при потасовке в скупщине. По ее словам, депутату Соне Илич на 8 месяце беременности из-за шума и дыма стало плохо, под угрозой оказались "она и ребенок". Ясмина Каранац получила травму головы, в которую попала петарда, у ее коллеги – Ясмины Обрадович произошел инсульт и сейчас врачи "борются за ее жизнь". Несмотря на шум и беспорядок, первый вице-премьер и министр финансов Синиша Мали озвучил предложения по поправкам в закон о высшем образовании, которые предполагают увеличение финансирования госвузов, зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, сербия, россия, александр вучич, ана брнабич, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Россия, Александр Вучич, Ана Брнабич, Сербская прогрессивная партия (СПП)
Вучич посетил депутата, пострадавшую при беспорядках в парламенте
Вучич посетил депутата Обрадович, пострадавшую при беспорядках в парламенте
БЕЛГРАД, 4 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице пострадавшую во вторник при беспорядках в скупщине (парламенте) депутата Ясмину Обрадович, о чем сообщил в соцсетях.
Скупщина во вторник начала первое заседание весенней сессии. Депутаты приняли повестку, в которой около 50 пунктов, основной из которых - поправки к закону об образовании в связи с массовыми акциями протеста из-за гибели 1 ноября при обрушении на железнодорожном вокзале 15 человек в городе Нови-Сад. Оппозиция настаивала на том, чтобы обсуждение вопроса высшего образования было единственным в повестке, депутаты достали антиправительственные плакаты, встали со своих мест, зажгли фаеры, произошла потасовка с членами правящей коалиции и службой безопасности.
"Посещение Ясмины Обрадович. Верю в ее силу. Победит Ясмина, победит Сербия
!" - написал Вучич
в своем аккаунте в Instagram* и разместил фото из больничной палаты.
Спикер парламента Ана Брнабич
заявила ранее, что из-за пиротехники и потасовки в зале заседаний у 64-летней Обрадович из правящей Сербской прогрессивной партии (СПП)
произошел инсульт.
Брнабич заявила, что три женщины-депутата пострадали при потасовке в скупщине. По ее словам, депутату Соне Илич на 8 месяце беременности из-за шума и дыма стало плохо, под угрозой оказались "она и ребенок". Ясмина Каранац получила травму головы, в которую попала петарда, у ее коллеги – Ясмины Обрадович произошел инсульт и сейчас врачи "борются за ее жизнь".
Несмотря на шум и беспорядок, первый вице-премьер и министр финансов Синиша Мали озвучил предложения по поправкам в закон о высшем образовании, которые предполагают увеличение финансирования госвузов, зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская