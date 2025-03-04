https://ria.ru/20250304/serbiya-2002976463.html

При потасовке в парламенте Сербии пострадали три депутата

При потасовке в парламенте Сербии пострадали три депутата - РИА Новости, 04.03.2025

При потасовке в парламенте Сербии пострадали три депутата

Спикер Скупщины (парламента) Сербии Анна Брнабич заявила, что три женщины-депутата пострадали при потасовке в Скупщине, одна из них на восьмом месяце... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:31:00+03:00

2025-03-04T14:31:00+03:00

2025-03-04T15:06:00+03:00

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БЕЛГРАД, 4 мар - РИА Новости. Спикер Скупщины (парламента) Сербии Анна Брнабич заявила, что три женщины-депутата пострадали при потасовке в Скупщине, одна из них на восьмом месяце беременности, а две другие получили серьезные травмы, трансляция ведется на сайте заксобрания.Скупщина во вторник начала первое заседание весенней сессии. Депутаты приняли повестку, в которой около 50 пунктов, основной из которых - поправки к закону об образовании в связи с массовыми акциями протеста из-за гибели 1 ноября при обрушении на железнодорожном вокзале 15 человек в городе Нови-Сад. Оппозиция настаивала на том, чтобы обсуждение вопроса высшего образования было единственным в повестке, депутаты достали антиправительственные плакаты, встали со своих мест, зажгли фаеры, произошла потасовка с членами правящей коалиции и службой безопасности.После некоторой нормализации в зале заседаний облитая водой спикер парламента сообщила, что депутату Соне Илич, которая находится на восьмом месяце беременности, из-за шума и дыма стало плохо, под угрозой оказались "она и ребенок". По словам Брнабич, пострадали три женщины-парламентария, вторая - Ясмина Каранац, она получила травму головы, в которую попала петарда, третья женщина очень сильно переволновалась."У Ясмины Обрадович случился инсульт, и сейчас борются за ее жизнь из-за петард. Потому что вы так хотите прийти к власти - через трупы. А вам всего-то надо было осмыслить политику, план и программу, иметь видение для Сербии и предложить его гражданам Республики Сербия, но вам легче бросаться в народ и народных посланников петардами", - заявила председатель заксобрания оппозиции.Несмотря на шум и беспорядок, первый вице-премьер и министр финансов Синиша Мали озвучивал предложения по поправкам в закон о высшем образовании, которые предполагают увеличение финансирования госвузов, зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам.

https://ria.ru/20250301/serbija-2002454042.html

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Потасовка в парламенте Сербии Потасовка произошла в парламенте Сербии, оппозиция зажгла фаеры прямо в зале заседаний, а спикера Ану Брнабич облили водой 2025-03-04T14:31 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сербия