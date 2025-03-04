https://ria.ru/20250304/serbiya-2002976463.html
При потасовке в парламенте Сербии пострадали три депутата
При потасовке в парламенте Сербии пострадали три депутата - РИА Новости, 04.03.2025
При потасовке в парламенте Сербии пострадали три депутата
Спикер Скупщины (парламента) Сербии Анна Брнабич заявила, что три женщины-депутата пострадали при потасовке в Скупщине, одна из них на восьмом месяце... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:31:00+03:00
2025-03-04T14:31:00+03:00
2025-03-04T15:06:00+03:00
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БЕЛГРАД, 4 мар - РИА Новости. Спикер Скупщины (парламента) Сербии Анна Брнабич заявила, что три женщины-депутата пострадали при потасовке в Скупщине, одна из них на восьмом месяце беременности, а две другие получили серьезные травмы, трансляция ведется на сайте заксобрания.Скупщина во вторник начала первое заседание весенней сессии. Депутаты приняли повестку, в которой около 50 пунктов, основной из которых - поправки к закону об образовании в связи с массовыми акциями протеста из-за гибели 1 ноября при обрушении на железнодорожном вокзале 15 человек в городе Нови-Сад. Оппозиция настаивала на том, чтобы обсуждение вопроса высшего образования было единственным в повестке, депутаты достали антиправительственные плакаты, встали со своих мест, зажгли фаеры, произошла потасовка с членами правящей коалиции и службой безопасности.После некоторой нормализации в зале заседаний облитая водой спикер парламента сообщила, что депутату Соне Илич, которая находится на восьмом месяце беременности, из-за шума и дыма стало плохо, под угрозой оказались "она и ребенок". По словам Брнабич, пострадали три женщины-парламентария, вторая - Ясмина Каранац, она получила травму головы, в которую попала петарда, третья женщина очень сильно переволновалась."У Ясмины Обрадович случился инсульт, и сейчас борются за ее жизнь из-за петард. Потому что вы так хотите прийти к власти - через трупы. А вам всего-то надо было осмыслить политику, план и программу, иметь видение для Сербии и предложить его гражданам Республики Сербия, но вам легче бросаться в народ и народных посланников петардами", - заявила председатель заксобрания оппозиции.Несмотря на шум и беспорядок, первый вице-премьер и министр финансов Синиша Мали озвучивал предложения по поправкам в закон о высшем образовании, которые предполагают увеличение финансирования госвузов, зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам.
https://ria.ru/20250301/serbija-2002454042.html
https://ria.ru/20250226/serbija-2001829162.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Потасовка в парламенте Сербии
Потасовка произошла в парламенте Сербии, оппозиция зажгла фаеры прямо в зале заседаний, а спикера Ану Брнабич облили водой
2025-03-04T14:31
true
PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия
При потасовке в парламенте Сербии пострадали три депутата
При потасовке в парламенте Сербии пострадали три женщины-депутата
БЕЛГРАД, 4 мар - РИА Новости. Спикер Скупщины (парламента) Сербии Анна Брнабич заявила, что три женщины-депутата пострадали при потасовке в Скупщине, одна из них на восьмом месяце беременности, а две другие получили серьезные травмы, трансляция ведется на сайте заксобрания.
Скупщина во вторник начала первое заседание весенней сессии. Депутаты приняли повестку, в которой около 50 пунктов, основной из которых - поправки к закону об образовании в связи с массовыми акциями протеста из-за гибели 1 ноября при обрушении на железнодорожном вокзале 15 человек в городе Нови-Сад. Оппозиция настаивала на том, чтобы обсуждение вопроса высшего образования было единственным в повестке, депутаты достали антиправительственные плакаты, встали со своих мест, зажгли фаеры, произошла потасовка с членами правящей коалиции и службой безопасности.
После некоторой нормализации в зале заседаний облитая водой спикер парламента сообщила, что депутату Соне Илич, которая находится на восьмом месяце беременности, из-за шума и дыма стало плохо, под угрозой оказались "она и ребенок". По словам Брнабич
, пострадали три женщины-парламентария, вторая - Ясмина Каранац, она получила травму головы, в которую попала петарда, третья женщина очень сильно переволновалась.
"У Ясмины Обрадович случился инсульт, и сейчас борются за ее жизнь из-за петард. Потому что вы так хотите прийти к власти - через трупы. А вам всего-то надо было осмыслить политику, план и программу, иметь видение для Сербии
и предложить его гражданам Республики Сербия, но вам легче бросаться в народ и народных посланников петардами", - заявила председатель заксобрания оппозиции.
Несмотря на шум и беспорядок, первый вице-премьер и министр финансов Синиша Мали озвучивал предложения по поправкам в закон о высшем образовании, которые предполагают увеличение финансирования госвузов, зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам.