https://ria.ru/20250304/sberbank-2002864639.html

Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке - РИА Новости, 04.03.2025

Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк с 4 марта снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 процентного пункта, минимальная на первичное жилье теперь составляет 28,2%, на вторичное - 27,6%,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T00:03:00+03:00

2025-03-04T00:03:00+03:00

2025-03-04T00:03:00+03:00

экономика

ипотека

сбербанк россии

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сбербанк с 4 марта снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 процентного пункта, минимальная на первичное жилье теперь составляет 28,2%, на вторичное - 27,6%, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "С 4 марта Сбербанк снизил ставки по ипотеке на Домклик. Базовые ставки по ипотечным кредитам понизились на 1-1,5 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса", - говорится в сообщении. Отмечается, что при размере первоначального взноса выше 50% снижение составило 1,5 процентного пункта. "Таким образом минимальная ставка на первичную недвижимость равна 28,2%, на вторичную - 27,6%", - рассказали в банке. Если же первоначальный взнос находится в диапазоне от 20 до 50% снижение ставки составляет 1 процентный пункт, соответственно, минимальная ставка на первичную недвижимость - 28,7%, на вторичную - 28,1%. "Сбер первым среди крупных банков снизил ставки по базовым ипотечным программам. Это решение обусловлено уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования на рынке по итогам января и февраля 2025 года. Как только такая возможность представилась, мы решили поддержать наших клиентов. Теперь клиенты получили возможность оформить новые жилищные займы по более привлекательным ставкам", - отмечается в сообщении. До данным Домклик, за январь и неполный февраль Сбербанк выдал почти 45 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 194 миллиардов рублей, ипотечный портфель банка составил 10,9 триллиона рублей.

https://realty.ria.ru/20250116/domklik-1993975469.html

https://realty.ria.ru/20250227/sberbank-2001996971.html

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экономика, ипотека, сбербанк россии