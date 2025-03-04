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Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке - РИА Новости, 04.03.2025
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00:03 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/sberbank-2002864639.html
Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке - РИА Новости, 04.03.2025
Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк с 4 марта снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 процентного пункта, минимальная на первичное жилье теперь составляет 28,2%, на вторичное - 27,6%,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T00:03:00+03:00
2025-03-04T00:03:00+03:00
экономика
ипотека
сбербанк россии
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сбербанк с 4 марта снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 процентного пункта, минимальная на первичное жилье теперь составляет 28,2%, на вторичное - 27,6%, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "С 4 марта Сбербанк снизил ставки по ипотеке на Домклик. Базовые ставки по ипотечным кредитам понизились на 1-1,5 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса", - говорится в сообщении. Отмечается, что при размере первоначального взноса выше 50% снижение составило 1,5 процентного пункта. "Таким образом минимальная ставка на первичную недвижимость равна 28,2%, на вторичную - 27,6%", - рассказали в банке. Если же первоначальный взнос находится в диапазоне от 20 до 50% снижение ставки составляет 1 процентный пункт, соответственно, минимальная ставка на первичную недвижимость - 28,7%, на вторичную - 28,1%. "Сбер первым среди крупных банков снизил ставки по базовым ипотечным программам. Это решение обусловлено уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования на рынке по итогам января и февраля 2025 года. Как только такая возможность представилась, мы решили поддержать наших клиентов. Теперь клиенты получили возможность оформить новые жилищные займы по более привлекательным ставкам", - отмечается в сообщении. До данным Домклик, за январь и неполный февраль Сбербанк выдал почти 45 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 194 миллиардов рублей, ипотечный портфель банка составил 10,9 триллиона рублей.
https://realty.ria.ru/20250116/domklik-1993975469.html
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экономика, ипотека, сбербанк россии
Экономика, Ипотека, Сбербанк России
Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 процентного пункта

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сбербанк с 4 марта снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 процентного пункта, минимальная на первичное жилье теперь составляет 28,2%, на вторичное - 27,6%, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"С 4 марта Сбербанк снизил ставки по ипотеке на Домклик. Базовые ставки по ипотечным кредитам понизились на 1-1,5 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при размере первоначального взноса выше 50% снижение составило 1,5 процентного пункта. "Таким образом минимальная ставка на первичную недвижимость равна 28,2%, на вторичную - 27,6%", - рассказали в банке.
Если же первоначальный взнос находится в диапазоне от 20 до 50% снижение ставки составляет 1 процентный пункт, соответственно, минимальная ставка на первичную недвижимость - 28,7%, на вторичную - 28,1%.
"Сбер первым среди крупных банков снизил ставки по базовым ипотечным программам. Это решение обусловлено уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования на рынке по итогам января и февраля 2025 года. Как только такая возможность представилась, мы решили поддержать наших клиентов. Теперь клиенты получили возможность оформить новые жилищные займы по более привлекательным ставкам", - отмечается в сообщении.
До данным Домклик, за январь и неполный февраль Сбербанк выдал почти 45 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 194 миллиардов рублей, ипотечный портфель банка составил 10,9 триллиона рублей.
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