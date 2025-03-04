https://ria.ru/20250304/saratov-2002979602.html

В Саратове мужчину ранили ножом в конфликте в больнице

В Саратове мужчину ранили ножом в конфликте в больнице - РИА Новости, 04.03.2025

В Саратове мужчину ранили ножом в конфликте в больнице

Полиция в Саратове возбудила уголовное дело в отношении пациента местной больницы, его подозревают в нападении с ножом на другого пациента, не пустившего... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:44:00+03:00

2025-03-04T14:44:00+03:00

2025-03-04T14:44:00+03:00

происшествия

саратов

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости. Полиция в Саратове возбудила уголовное дело в отношении пациента местной больницы, его подозревают в нападении с ножом на другого пациента, не пустившего нападавшего в соседнюю палату, сообщил региональный главк МВД. "В Ленинском районе в полицию поступило сообщение о конфликте между пациентами в одном из медучреждений. По предварительной версии, 37-летний мужчина нанес удар ножом в голову 52-летнему из соседней палаты за то, что тот не разрешал ему заходить в его палату. Проведенная экспертиза показала, что у пострадавшего имеется резанная рана в теменной области головы слева, причинившая легкий вред здоровью", - говорится в Telegram-канале главка. Отмечается, что дело в отношении пациента возбудили по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Санкции этой статьи предусматривают до двух лет лишения свободы. "Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250225/dagestan-2001588318.html

https://ria.ru/20250218/ubijstvo-2000082051.html

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происшествия, саратов, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)