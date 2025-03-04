https://ria.ru/20250304/sanktsii-2002984291.html
Швейцария расширила санкционный список против России
Швейцария расширила санкционный список против России - РИА Новости, 04.03.2025
Швейцария расширила санкционный список против России
Швейцария вслед за ЕС добавила 48 физических и 35 юридических лиц в свой санкционный список против России в рамках 16-го пакета санкций, говорится в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T15:08:00+03:00
2025-03-04T15:08:00+03:00
2025-03-04T15:19:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 4 мар - РИА Новости. Швейцария вслед за ЕС добавила 48 физических и 35 юридических лиц в свой санкционный список против России в рамках 16-го пакета санкций, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны."Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR), компетентный в вопросах санкций, расширил санкционные списки в отношении России. Таким образом, Швейцария приняла поправки, принятые ЕС... Меры вступают в силу 4 марта 2025 года", - сказано в документе.Уточняется, что активы 48 новых физических лиц и 35 новых предприятий и организаций подлежат замораживанию и запрету на предоставление активов или экономических ресурсов."Физическим лицам также запрещен въезд в Швейцарию или транзит через ее территорию. Большинство физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции, являются участниками военного комплекса России", - добавляется в заявлении.Указанные меры вступают в силу 5 марта в 00.00 по московскому времени.
https://ria.ru/20250304/kreml-2002935135.html
https://ria.ru/20250304/peskov-2002932877.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, россия, евросоюз
Швейцария, Россия, Евросоюз
Швейцария расширила санкционный список против России
Швейцария вслед за ЕС расширила санкционный список против России