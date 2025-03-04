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Магаданские самозанятые получили 99 консультаций в центре "Мой бизнес" - РИА Новости, 04.03.2025
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Твой бизнес
 
12:05 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/samozanyatye-2002931087.html
Магаданские самозанятые получили 99 консультаций в центре "Мой бизнес"
Магаданские самозанятые получили 99 консультаций в центре "Мой бизнес" - РИА Новости, 04.03.2025
Магаданские самозанятые получили 99 консультаций в центре "Мой бизнес"
Центр "Мой бизнес" Магаданской области предоставил самозанятым 99 консультаций в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:05:00+03:00
2025-03-04T12:05:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Магаданской области предоставил самозанятым 99 консультаций в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Из этих консультаций 76 касались разработки бизнес-планов для заключения социальных контрактов и получения государственной помощи. Центр также оказал поддержку 18 самозанятым. Так, пять человек получили консультации по финансовому планированию, 12 - по изготовлению информационно-методических материалов, баннеров, рекламы в СМИ, а также одному самозанятому оказали содействие в размещении на электронных торговых площадках. Еще в прошлом году 77 самозанятых поучаствовали в мероприятиях центра "Мой бизнес". Например, 10 человек приняли участие в мероприятии "Мой бизнес. Деловой лагерь", 41 – в предпринимательском форуме "Мой бизнес. Формула роста", 25 – в акселераторе проектов "Бизнес на основе самозанятости", два самозанятых поучаствовали в вебинаре "Успешный бренд: как проверить и зарегистрировать товарный знак в Роспатенте", восемь – в "Мой бизнес. Спорт", а также один самозанятый – в вебинаре "Поиск персонала".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , магаданская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Магаданская область
Магаданские самозанятые получили 99 консультаций в центре "Мой бизнес"

Самозанятые Магаданской области получили 99 консультаций в центре "Мой бизнес"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Магаданской области предоставил самозанятым 99 консультаций в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Из этих консультаций 76 касались разработки бизнес-планов для заключения социальных контрактов и получения государственной помощи.
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Центр также оказал поддержку 18 самозанятым. Так, пять человек получили консультации по финансовому планированию, 12 - по изготовлению информационно-методических материалов, баннеров, рекламы в СМИ, а также одному самозанятому оказали содействие в размещении на электронных торговых площадках.
Еще в прошлом году 77 самозанятых поучаствовали в мероприятиях центра "Мой бизнес". Например, 10 человек приняли участие в мероприятии "Мой бизнес. Деловой лагерь", 41 – в предпринимательском форуме "Мой бизнес. Формула роста", 25 – в акселераторе проектов "Бизнес на основе самозанятости", два самозанятых поучаствовали в вебинаре "Успешный бренд: как проверить и зарегистрировать товарный знак в Роспатенте", восемь – в "Мой бизнес. Спорт", а также один самозанятый – в вебинаре "Поиск персонала".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМагаданская область
 
 
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