https://ria.ru/20250304/samozanyatye-2002931087.html

Магаданские самозанятые получили 99 консультаций в центре "Мой бизнес"

Магаданские самозанятые получили 99 консультаций в центре "Мой бизнес" - РИА Новости, 04.03.2025

Магаданские самозанятые получили 99 консультаций в центре "Мой бизнес"

Центр "Мой бизнес" Магаданской области предоставил самозанятым 99 консультаций в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:05:00+03:00

2025-03-04T12:05:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Магаданской области предоставил самозанятым 99 консультаций в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Из этих консультаций 76 касались разработки бизнес-планов для заключения социальных контрактов и получения государственной помощи. Центр также оказал поддержку 18 самозанятым. Так, пять человек получили консультации по финансовому планированию, 12 - по изготовлению информационно-методических материалов, баннеров, рекламы в СМИ, а также одному самозанятому оказали содействие в размещении на электронных торговых площадках. Еще в прошлом году 77 самозанятых поучаствовали в мероприятиях центра "Мой бизнес". Например, 10 человек приняли участие в мероприятии "Мой бизнес. Деловой лагерь", 41 – в предпринимательском форуме "Мой бизнес. Формула роста", 25 – в акселераторе проектов "Бизнес на основе самозанятости", два самозанятых поучаствовали в вебинаре "Успешный бренд: как проверить и зарегистрировать товарный знак в Роспатенте", восемь – в "Мой бизнес. Спорт", а также один самозанятый – в вебинаре "Поиск персонала".

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , магаданская область