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В Самаре главврача и бухгалтера поликлиники заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 04.03.2025
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21:13 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/samara-2003071380.html
В Самаре главврача и бухгалтера поликлиники заподозрили в мошенничестве
В Самаре главврача и бухгалтера поликлиники заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 04.03.2025
В Самаре главврача и бухгалтера поликлиники заподозрили в мошенничестве
Главного врача и бухгалтера одной из поликлиник в Самаре подозревают в мошенничестве при закупке медицинских товаров у фирмы на 95 миллионов рублей, они... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T21:13:00+03:00
2025-03-04T21:13:00+03:00
происшествия
самара
россия
самарская область
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САМАРА, 4 мар - РИА Новости. Главного врача и бухгалтера одной из поликлиник в Самаре подозревают в мошенничестве при закупке медицинских товаров у фирмы на 95 миллионов рублей, они задержаны, сообщило следственное управление СК России по Самарской области в своем Telegram-канале. "В Самаре задержаны главный врач и главный бухгалтер поликлиники, подозреваемые в мошенничестве. По версии следствия, с 2020 по 2024 год руководство поликлиники заключило с организацией договор на реализацию медицинских товаров по необоснованно завышенной цене... Полученные в результате исполнения условий договора денежные средства, не менее 95 миллионов рублей, были перечислены на счет организации, в связи с чем поликлинике был причинен материальный ущерб на указанную сумму", - говорится в сообщении СК. Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных фигурантов дела. Во время обысков по месту жительства подозреваемых были изъяты два автомобиля на сумму более 15 миллионов рублей. По версии следствия, их купили на деньги, полученные незаконным путем. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление других соучастников преступления.
https://ria.ru/20250224/saratov-2001305337.html
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происшествия, самара, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре главврача и бухгалтера поликлиники заподозрили в мошенничестве

В Самаре задержали главврача и бухгалтера поликлиники по подозрению в афере

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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САМАРА, 4 мар - РИА Новости. Главного врача и бухгалтера одной из поликлиник в Самаре подозревают в мошенничестве при закупке медицинских товаров у фирмы на 95 миллионов рублей, они задержаны, сообщило следственное управление СК России по Самарской области в своем Telegram-канале.
Самаре задержаны главный врач и главный бухгалтер поликлиники, подозреваемые в мошенничестве. По версии следствия, с 2020 по 2024 год руководство поликлиники заключило с организацией договор на реализацию медицинских товаров по необоснованно завышенной цене... Полученные в результате исполнения условий договора денежные средства, не менее 95 миллионов рублей, были перечислены на счет организации, в связи с чем поликлинике был причинен материальный ущерб на указанную сумму", - говорится в сообщении СК.
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Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных фигурантов дела.
Во время обысков по месту жительства подозреваемых были изъяты два автомобиля на сумму более 15 миллионов рублей. По версии следствия, их купили на деньги, полученные незаконным путем.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление других соучастников преступления.
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