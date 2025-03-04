https://ria.ru/20250304/rudenya-2002988528.html

Руденя определил задачи весенней посевной кампании в Тверской области

Руденя определил задачи весенней посевной кампании в Тверской области - РИА Новости, 04.03.2025

Руденя определил задачи весенней посевной кампании в Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по проведению сезонных сельскохозяйственных работ в регионе, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T15:31:00+03:00

2025-03-04T15:31:00+03:00

2025-03-04T15:31:00+03:00

тверская область

россия

игорь руденя

владимир путин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по проведению сезонных сельскохозяйственных работ в регионе, сообщает пресс-служба облправительства. Тему обсудили на заседании регионального правительства. Глава региона напомнил о словах президента России Владимира Путина про первостепенное значение своевременного финансирования весенне-полевых работ для уверенного развития агропромышленного комплекса (АПК). "В Тверской области необходимо основное внимание уделить обеспеченности наших хозяйств горюче-смазочными материалами, семенным фондом, удобрениями и средствами защиты растений. Важно оказать аграриям всю необходимую поддержку со стороны региона для проведения весенних полевых работ. Это сев не только зерновых, но и овощей, однолетних и многолетних трав, которые составляют кормовую базу. Без растениеводства не будет развиваться достаточными темпами и животноводство", – приводит пресс-служба слова Рудени. Общий объем финансирования кампании составит 2,4 миллиарда рублей: это средства господдержки, льготные краткосрочные кредиты, собственные средства аграриев. Среди направлений поддержки – финансовая помощь на проведение агротехнологических работ, элитное семеноводство, производство льна-долгунца, приобретение техники. Губернатор поручил зампреду правительства региона, курирующему сельское хозяйство, взять на постоянный контроль ход доведения до предприятий региональных и федеральных средств, предусмотренных на проведение весенних полевых работ. Деньги планируют предоставить до конца марта. Руденя отметил, что особое внимание следует уделить малым хозяйствам в решении актуальных для них вопросов в период посевной и на перспективу. В частности, он предложил поддержать их в обновлении технической базы, газификации мощностей, привлечении инвесторов, готовых участвовать в развитии сельхозпроизводств. Также глава региона поставил задачи по вводу пашни в оборот, поддержке предприятий и колхозов в освоении земель сельхозназначения. Общая посевная площадь в 2025 году составит 138,9 тысячи гектаров – на 4,6 тысячи гектаров больше, чем в 2024 году. Преимущественно будут посеяны зерновые и зернобобовые культуры – порядка 71 тысяч гектаров, а также кормовые, технические культуры, картофель и овощи. По прогнозам, весенние полевые работы начнутся в ряде муниципалитетов в середине апреля.

https://ria.ru/20250225/natsproekt-2001547743.html

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россия, игорь руденя, владимир путин