https://ria.ru/20250304/rostekhnadzor-2002906116.html

Ростехнадзор разрешил построить новый энергоблок на Курской АЭС-2

Ростехнадзор разрешил построить новый энергоблок на Курской АЭС-2 - РИА Новости, 04.03.2025

Ростехнадзор разрешил построить новый энергоблок на Курской АЭС-2

Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерной установки энергоблока № 3 Курской АЭС-2, сообщил в Telegram-канале оператор всех российских атомных... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T10:21:00+03:00

2025-03-04T10:21:00+03:00

2025-03-04T12:56:00+03:00

россия

росэнергоатом

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

курская аэс-2

ядерные технологии

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерной установки энергоблока № 3 Курской АЭС-2, сообщил в Telegram-канале оператор всех российских атомных электростанций концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). "Лицензия подтверждает соответствие проекта всем российским нормам и требованиям безопасности. Теперь можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместятся новые энергоблоки", — говорится в публикации. "Росэнергоатом" обосновал и доказал, что размещение энергоблока с реактором ВВЭР-ТОИ соответствует нормам и правилам в области использования атомной энергии, отметили в концерне."В проекте детально проработаны все аспекты обеспечения безопасности. Они решаются на новом, более высоком техническом и технологическом уровне, с возросшими степенями безопасности и эффективности. Анализ современного и прогнозируемого состояния района размещения площадок позволяет оценить все энергоблоки Курской АЭС-2 как экологически безопасные", — подчеркнул директор Курской АЭС Александр Увакин.Сейчас строятся два первых энергоблока станции замещения — Курской АЭС-2. Их оснастят реакторами нового типа ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.Курская АЭС-2 — часть масштабного плана по развитию российской атомной энергетики. К 2042 году планируется ввести в эксплуатацию 38 энергоблоков, а к 2045-му атомная генерация должна составлять 25 процентов от всей электроэнергии, вырабатываемой в стране.

https://ria.ru/20250104/rosatom-1992529938.html

https://ria.ru/20240928/rosatom-1975192182.html

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россия, росэнергоатом, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), курская аэс-2