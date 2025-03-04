Ростехнадзор разрешил построить новый энергоблок на Курской АЭС-2
Ростехнадзор разрешил разместить ядерную установку энергоблока № 3 Курской АЭС-2
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабочие у строящегося реакторного энергоблока Курской АЭС-2 в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области
Рабочие у строящегося реакторного энергоблока Курской АЭС-2 в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерной установки энергоблока № 3 Курской АЭС-2, сообщил в Telegram-канале оператор всех российских атомных электростанций концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").
"Лицензия подтверждает соответствие проекта всем российским нормам и требованиям безопасности. Теперь можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместятся новые энергоблоки", — говорится в публикации.
"Росэнергоатом" обосновал и доказал, что размещение энергоблока с реактором ВВЭР-ТОИ соответствует нормам и правилам в области использования атомной энергии, отметили в концерне.
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"В проекте детально проработаны все аспекты обеспечения безопасности. Они решаются на новом, более высоком техническом и технологическом уровне, с возросшими степенями безопасности и эффективности. Анализ современного и прогнозируемого состояния района размещения площадок позволяет оценить все энергоблоки Курской АЭС-2 как экологически безопасные", — подчеркнул директор Курской АЭС Александр Увакин.
Курская АЭС расположена в городе Курчатове. Это один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии, обеспечивающий 19 регионов Центральной России. На станции три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью три гигаватта.
Сейчас строятся два первых энергоблока станции замещения — Курской АЭС-2. Их оснастят реакторами нового типа ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.
Курская АЭС-2 — часть масштабного плана по развитию российской атомной энергетики. К 2042 году планируется ввести в эксплуатацию 38 энергоблоков, а к 2045-му атомная генерация должна составлять 25 процентов от всей электроэнергии, вырабатываемой в стране.
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