https://ria.ru/20250304/rossiya-2003066079.html

Россия и Мьянма подтвердили готовность к военному сотрудничеству

Россия и Мьянма подтвердили готовность к военному сотрудничеству - РИА Новости, 04.03.2025

Россия и Мьянма подтвердили готовность к военному сотрудничеству

Россия и Мьянма подтвердили готовность к дальнейшему углублению военного и военно-технического сотрудничества, говорится в заявлении по итогам переговоров... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T20:35:00+03:00

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россия

мьянма

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мин аун хлайн

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма подтвердили готовность к дальнейшему углублению военного и военно-технического сотрудничества, говорится в заявлении по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна, опубликованном на сайте Кремля. "Обе стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению военного и военно-технического сотрудничества, оказанию друг другу поддержки в защите жизненно важных интересов, включая вопросы суверенитета, территориальной целостности и стабильности", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250304/putin-2003061792.html

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россия, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн, в мире