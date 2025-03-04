https://ria.ru/20250304/rossiya-2003066079.html
Россия и Мьянма подтвердили готовность к военному сотрудничеству
Россия и Мьянма подтвердили готовность к военному сотрудничеству - РИА Новости, 04.03.2025
Россия и Мьянма подтвердили готовность к военному сотрудничеству
Россия и Мьянма подтвердили готовность к дальнейшему углублению военного и военно-технического сотрудничества, говорится в заявлении по итогам переговоров... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T20:35:00+03:00
2025-03-04T20:35:00+03:00
2025-03-04T20:47:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма подтвердили готовность к дальнейшему углублению военного и военно-технического сотрудничества, говорится в заявлении по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна, опубликованном на сайте Кремля. "Обе стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению военного и военно-технического сотрудничества, оказанию друг другу поддержки в защите жизненно важных интересов, включая вопросы суверенитета, территориальной целостности и стабильности", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250304/putin-2003061792.html
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россия, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн, в мире
Россия, Мьянма, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн, В мире
Россия и Мьянма подтвердили готовность к военному сотрудничеству
Россия и Мьянма подтвердили готовность к углублению военного сотрудничества