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Россия и Мьянма подтвердили курс на расширение двустороннего сотрудничества - РИА Новости, 04.03.2025
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20:33 04.03.2025 (обновлено: 20:47 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/rossiya-2003065771.html
Россия и Мьянма подтвердили курс на расширение двустороннего сотрудничества
Россия и Мьянма подтвердили курс на расширение двустороннего сотрудничества - РИА Новости, 04.03.2025
Россия и Мьянма подтвердили курс на расширение двустороннего сотрудничества
Россия и Мьянма подтвердили курс на расширение двустороннего сотрудничества во всех областях, следует из заявления по итогам переговоров президента России... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T20:33:00+03:00
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россия
мьянма
владимир путин
мин аун хлайн
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма подтвердили курс на расширение двустороннего сотрудничества во всех областях, следует из заявления по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна, опубликованного на сайте Кремля. "Стороны подтвердили неизменность курса на упрочение российско-мьянманских отношений и расширение двустороннего сотрудничества во всех областях. Отметили основополагающий характер Совместной декларации об основах дружественных отношений между Российской Федерацией и Республикой Союз Мьянма от 3 июля 2000 года, которая заложила фундамент двустороннего взаимодействия в XXI веке", - говорится в документе. В заявлении также подчеркивается нацеленность на поступательное развитие всего комплекса отношений России и Мьянмы и его адаптацию к современным реалиям.
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россия, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн, в мире
Россия, Мьянма, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн, В мире
Россия и Мьянма подтвердили курс на расширение двустороннего сотрудничества

Россия и Мьянма подтвердили курс на расширение сотрудничества во всех областях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма подтвердили курс на расширение двустороннего сотрудничества во всех областях, следует из заявления по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна, опубликованного на сайте Кремля.
"Стороны подтвердили неизменность курса на упрочение российско-мьянманских отношений и расширение двустороннего сотрудничества во всех областях. Отметили основополагающий характер Совместной декларации об основах дружественных отношений между Российской Федерацией и Республикой Союз Мьянма от 3 июля 2000 года, которая заложила фундамент двустороннего взаимодействия в XXI веке", - говорится в документе.
В заявлении также подчеркивается нацеленность на поступательное развитие всего комплекса отношений России и Мьянмы и его адаптацию к современным реалиям.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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РоссияМьянмаВладимир ПутинМин Аун ХлайнВ мире
 
 
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