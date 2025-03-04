https://ria.ru/20250304/rossiya-2003065771.html

Россия и Мьянма подтвердили курс на расширение двустороннего сотрудничества

Россия и Мьянма подтвердили курс на расширение двустороннего сотрудничества - РИА Новости, 04.03.2025

Россия и Мьянма подтвердили курс на расширение двустороннего сотрудничества

Россия и Мьянма подтвердили курс на расширение двустороннего сотрудничества во всех областях, следует из заявления по итогам переговоров президента России... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T20:33:00+03:00

2025-03-04T20:33:00+03:00

2025-03-04T20:47:00+03:00

россия

мьянма

владимир путин

мин аун хлайн

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма подтвердили курс на расширение двустороннего сотрудничества во всех областях, следует из заявления по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна, опубликованного на сайте Кремля. "Стороны подтвердили неизменность курса на упрочение российско-мьянманских отношений и расширение двустороннего сотрудничества во всех областях. Отметили основополагающий характер Совместной декларации об основах дружественных отношений между Российской Федерацией и Республикой Союз Мьянма от 3 июля 2000 года, которая заложила фундамент двустороннего взаимодействия в XXI веке", - говорится в документе. В заявлении также подчеркивается нацеленность на поступательное развитие всего комплекса отношений России и Мьянмы и его адаптацию к современным реалиям.

https://ria.ru/20250304/putin-2003063114.html

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мьянма

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россия, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн, в мире