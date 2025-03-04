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Полиция задержала лжесотрудников ЖКХ, обворовывавших пенсионеров - РИА Новости, 04.03.2025
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11:37 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/rossija-2002926149.html
Полиция задержала лжесотрудников ЖКХ, обворовывавших пенсионеров
Полиция задержала лжесотрудников ЖКХ, обворовывавших пенсионеров - РИА Новости, 04.03.2025
Полиция задержала лжесотрудников ЖКХ, обворовывавших пенсионеров
Полиция задержала троих лжесотрудников ЖКХ, которые под предлогом бесплатной проверки системы водо- и газоснабжения обворовывали пенсионеров как минимум в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T11:37:00+03:00
2025-03-04T11:37:00+03:00
происшествия
россия
костромская область
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Полиция задержала троих лжесотрудников ЖКХ, которые под предлогом бесплатной проверки системы водо- и газоснабжения обворовывали пенсионеров как минимум в четырёх регионах, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Под предлогом бесплатных проверок оборудования проникали в дома и квартиры пожилых людей участники группы аферистов. Они похищали сбережения пенсионеров и найденные ценные вещи. Работали как минимум в четырех регионах, и полицейским еще предстоит восстановить всю географию их криминальных гастролей, которые были прерваны моими коллегами из ГУУР МВД России совместно с оперативниками из УМВД России по Рязанской области", - сказала Волк. Предварительно установлено, что злоумышленники использовали в криминальной схеме базу данных с адресами и телефонами пожилых людей. Им звонили и представлялись работниками организации, обслуживающей системы водо- и газоснабжения, предлагая провести бесплатную проверку оборудования. К пенсионерам приезжали двое фигурантов. Один из них на кухне имитировал осмотр и тестирование техники, отвлекая внимание хозяев жилища. Второй в это время искал в комнатах деньги и ценности. Волк уточнила, что по этой схеме совершены как минимум девять краж на территории Рязанской, Владимирской, Ивановской и Костромской областей. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (Кража). В результате оперативно-розыскных мероприятий трое подозреваемых задержаны оперативниками при поддержке сотрудников Росгвардии. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250216/peterburg-1999676741.html
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происшествия, россия, костромская область, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Костромская область, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Полиция задержала лжесотрудников ЖКХ, обворовывавших пенсионеров

Лжесотрудников ЖКХ, обворовывавших пенсионеров в четырех регионах РФ, задержали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Полиция задержала троих лжесотрудников ЖКХ, которые под предлогом бесплатной проверки системы водо- и газоснабжения обворовывали пенсионеров как минимум в четырёх регионах, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Под предлогом бесплатных проверок оборудования проникали в дома и квартиры пожилых людей участники группы аферистов. Они похищали сбережения пенсионеров и найденные ценные вещи. Работали как минимум в четырех регионах, и полицейским еще предстоит восстановить всю географию их криминальных гастролей, которые были прерваны моими коллегами из ГУУР МВД России совместно с оперативниками из УМВД России по Рязанской области", - сказала Волк.
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Предварительно установлено, что злоумышленники использовали в криминальной схеме базу данных с адресами и телефонами пожилых людей. Им звонили и представлялись работниками организации, обслуживающей системы водо- и газоснабжения, предлагая провести бесплатную проверку оборудования. К пенсионерам приезжали двое фигурантов. Один из них на кухне имитировал осмотр и тестирование техники, отвлекая внимание хозяев жилища. Второй в это время искал в комнатах деньги и ценности.
Волк уточнила, что по этой схеме совершены как минимум девять краж на территории Рязанской, Владимирской, Ивановской и Костромской областей.
Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (Кража). В результате оперативно-розыскных мероприятий трое подозреваемых задержаны оперативниками при поддержке сотрудников Росгвардии. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заключили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияКостромская областьИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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