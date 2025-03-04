Полиция задержала лжесотрудников ЖКХ, обворовывавших пенсионеров
Лжесотрудников ЖКХ, обворовывавших пенсионеров в четырех регионах РФ, задержали
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Полиция задержала троих лжесотрудников ЖКХ, которые под предлогом бесплатной проверки системы водо- и газоснабжения обворовывали пенсионеров как минимум в четырёх регионах, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Под предлогом бесплатных проверок оборудования проникали в дома и квартиры пожилых людей участники группы аферистов. Они похищали сбережения пенсионеров и найденные ценные вещи. Работали как минимум в четырех регионах, и полицейским еще предстоит восстановить всю географию их криминальных гастролей, которые были прерваны моими коллегами из ГУУР МВД России совместно с оперативниками из УМВД России по Рязанской области", - сказала Волк.
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Предварительно установлено, что злоумышленники использовали в криминальной схеме базу данных с адресами и телефонами пожилых людей. Им звонили и представлялись работниками организации, обслуживающей системы водо- и газоснабжения, предлагая провести бесплатную проверку оборудования. К пенсионерам приезжали двое фигурантов. Один из них на кухне имитировал осмотр и тестирование техники, отвлекая внимание хозяев жилища. Второй в это время искал в комнатах деньги и ценности.
Волк уточнила, что по этой схеме совершены как минимум девять краж на территории Рязанской, Владимирской, Ивановской и Костромской областей.
Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (Кража). В результате оперативно-розыскных мероприятий трое подозреваемых задержаны оперативниками при поддержке сотрудников Росгвардии. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заключили в ведомстве.