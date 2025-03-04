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Рогов сообщил об ударе по пункту дислокации нацбата ВСУ в ДНР - РИА Новости, 04.03.2025
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16:17 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/rogov-2003002056.html
Рогов сообщил об ударе по пункту дислокации нацбата ВСУ в ДНР
Рогов сообщил об ударе по пункту дислокации нацбата ВСУ в ДНР - РИА Новости, 04.03.2025
Рогов сообщил об ударе по пункту дислокации нацбата ВСУ в ДНР
Российская авиация группировки "Восток" нанесла удар по пункту временной дислокации националистического батальона ВСУ "Лють" в городе Константиновка в ДНР,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:17:00+03:00
2025-03-04T16:17:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Российская авиация группировки "Восток" нанесла удар по пункту временной дислокации националистического батальона ВСУ "Лють" в городе Константиновка в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Пришли новости с фронта. По подтвержденной информации, наша фронтовая авиация группировки "Восток" нанесла удар корректируемыми авиабомбами по пункту временной дислокации штурмового батальона ВСУ "Лють", - сказал Рогов агентству. По его словам, потери противника составляют десятки боевиков, точное количество уточняется.
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в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, владимир рогов
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов
Рогов сообщил об ударе по пункту дислокации нацбата ВСУ в ДНР

Рогов сообщил об ударе по пункту дислокации нацбата "Лють" в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Российская авиация группировки "Восток" нанесла удар по пункту временной дислокации националистического батальона ВСУ "Лють" в городе Константиновка в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Пришли новости с фронта. По подтвержденной информации, наша фронтовая авиация группировки "Восток" нанесла удар корректируемыми авиабомбами по пункту временной дислокации штурмового батальона ВСУ "Лють", - сказал Рогов агентству.
По его словам, потери противника составляют десятки боевиков, точное количество уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир Рогов
 
 
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