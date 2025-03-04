Рейтинг@Mail.ru
Легенда стал злодеем: крутая неправда в блокбастере о Родниной
Фигурное катание
 
11:55 04.03.2025 (обновлено: 10:24 30.10.2025)
Легенда стал злодеем: крутая неправда в блокбастере о Родниной
Легенда стал злодеем: крутая неправда в блокбастере о Родниной - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Легенда стал злодеем: крутая неправда в блокбастере о Родниной
Сколько правды в фильме о Родниной? Чего боялась великая чемпионка во время съёмок и почему Тарасову в нем назвали другим именем? РИА Новости Спорт восхищается... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Сколько правды в фильме о Родниной? Чего боялась великая чемпионка во время съёмок и почему Тарасову в нем назвали другим именем? РИА Новости Спорт восхищается и удивляется новым художественным фильмом "Роднина".

Обидно за великих фигуристов

В МИА "Россия сегодня" состоялся пресс-показ фильма "Роднина", посвященного жизни и победам трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.
Спортивные драмы довольно часто привлекают внимание российских режиссеров. "Движение вверх" о финале баскетбольного турнира Олимпиады-1972 между сборными СССР и США, "Легенда №17" о Валерии Харламове, "Чемпион мира" о матче Карпов - Корчной, и другие.
Матч на первенство мира по шахматам между Анатолием Карповым и швейцарским шахматистом Виктором Корчным (слева направо) в Италии, 1 октября - 18 ноября 1981 года. - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
"Убили бы за победу": что не показали в фильме про матч Корчного и Карпова
22 января 2022, 07:30
Во всех этих картинах, как и в "Родниной", есть опасность, что художественный вымысел зачастую в нем может граничить с искажением исторических фактов. В "Движении вверх" литовский баскетболист Модестас Паулаускас изображен русофобом и антисоветчиком, но в жизни было все наоборот.
В истории, которая заканчивается знаменитыми слезами Родниной на олимпийском пьедестале - в плане исторической точности тоже не все гладко в фильме. Если не хотите спойлеров, дальше не читайте - но, честное слово, обидно за легенду советского фигурного катания Олега Протопопова, который в фильме показан не просто завистливой и заносчивой личностью, а вообще злодеем.
© РИА Новости / Борис Елин | Перейти в медиабанкСоветские фигуристы, супруги Людмила Белоусова и Олег Протопопов.
Советские фигуристы, супруги Людмила Белоусова и Олег Протопопов. - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Борис Елин
Перейти в медиабанк
Советские фигуристы, супруги Людмила Белоусова и Олег Протопопов.
Чего стоит только один намек на то, что именно он выключил Родниной и Зайцеву музыку на чемпионате мира 1973 года - хотя Белоусова и Протопопов на том турнире вообще не выступали. Это уже не художественное преувеличение, а серьезное обвинение, на которое, к тому же, умерший полтора года назад Протопопов уже не ответит.
Неоднозначны и некоторые другие моменты фильма о Родниной. Понятно, что фигура знаменитого тренера Станислава Жука весьма противоречива. На одной чаше весов новаторские методы, которые принесли советскому парному катанию доминирование на мировой арене, а на другой - обвинения в пристрастии к алкоголю и приставаниях к молодым спортсменкам. Было даже письмо тренировавшихся в ЦСКА фигуристок, после которого его отстранили от работы. Однако версия о том, что Жук положил на Роднину глаз и не смог стерпеть ее свадьбы с Зайцевым, чересчур смелая.
© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкАктриса Владислава Самохина и Ирина Роднина на творческой встрече с создателями картины "Роднина"
Актриса Владислава Самохина и Ирина Роднина на творческой встрече с создателями картины Роднина - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Перейти в медиабанк
Актриса Владислава Самохина и Ирина Роднина на творческой встрече с создателями картины "Роднина"
А сцена о том, что через много лет, на третьей Олимпиаде прославленной фигуристки, именно Жук смог уговорить ее собраться с силами и выйти на лед, просто неправдоподобна - зная Татьяну Анатольевну Тарасову, давно работавшую в тот момент с парой, можно однозначно утверждать: она бы просто приблизиться не дала к своей ученице тренеру конкурентов (Жук на Игры в Лейк-Плэсиде приехал с двумя другими советскими парами).

Наталья Анатольевна Тарасова

Думается, беда в том, что создатели подобных фильмов абсолютно уверены в том, что в сценарии однозначно должна читаться линия противостояния "наших" и "не наших". Иначе не поймут. Видимо, как и в линии с Протопоповым, по той же причине абсолютно негативно изображены Тай Бабилония и Рэнди Гарднер - американские фигуристы, считавшиеся перед Олимпиадой в Лейк-Плэсиде главными соперниками Родниной и Зайцева. В итоге получасовая сцена некой "разминки", после которой американцы снялись с турнира, снята абсолютно карикатурно. Тот же эпитет относится и к образу тренера американской пары, который воплотил олимпийский чемпион Алексей Ягудин: правдоподобности в его действиях тоже ноль.
Боксер Владимир Сафронов - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Умер от водки, создавал "Ну, погоди!", любил актрису: драма боксера из СССР
21 февраля, 14:35
Во-первых, разминка перед исполнением программ длится только шесть минут, а во-вторых, фигуристы на ней не стоят, разинув рот, глядя на выпендривающихся оппонентов (а именно так происходит в фильме), а тренируют элементы. Любому мало-мальски знакомому с фигурным катанием зрителю после такого искажения реальности вполне может не зайти вся картина целиком.
Это далеко не все эпизоды, которые вызывают вопросы относительно их достоверности. Причем, судя по всему, претензии были и у прототипов ряда героев, либо их родственников. Похоже, не случайно Жук в фильме Жуков, первый партнер Родниной Алексей Уланов - Михаил Буланов, Белоусова и Протопопов - Белова и Панкратов, а Тарасова вообще проходит по сюжету без упоминания фамилии, только с именем и отчеством "Наталья Анатольевна". Как в том же "Движении вверх" главный тренер сборной СССР Кондрашин был вынужден превратиться в Гаранжина - вдова специалиста подала в суд на создателей ленты.
© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкИсполнительница главной роли в фильме "Роднина" Владислава Самохина
Исполнительница главной роли в фильме Роднина Владислава Самохина - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Перейти в медиабанк
Исполнительница главной роли в фильме "Роднина" Владислава Самохина
Но в чем-то фильм "Роднина" крут - и некоторые положительные моменты перекрывают недостатки. В первую очередь, хочется сказать о бесподобной игре Владиславы Самохиной, воплотившей образ трехкратной олимпийской чемпионки. Для нее это первая серьезная роль, и, похоже, она подарит обаятельной 21-летней актрисе всеобщую славу. И речь даже не о том, что Владислава с нуля за два месяца научилась кататься на коньках так, что смогла сыграть великую фигуристку - а она ее сыграла во всех ледовых сценах, кроме тех, что были связаны с исполнением сложных элементов, там задействовали дублеров. Дело просто в непосредственности и естественности молодой артистки - не зря, как рассказали авторы фильма, ее утвердили на роль, когда она была еще студенткой. Правдоподобно показана манера работы и общения Жука - как призналась корреспонденту РИА Новости в ходе кинопоказа знавшая мэтра коллега.
Мария Бутырская - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Муж на десять лет моложе: самая красивая фигуристка до эпохи Загитовой
1 марта, 07:30

У самой Родниной "закололо в глазу"

Но главную ценность фильма сформулировала на пресс-конференции после показа сама Роднина.
«

"Авторы очень хорошо отразили в фильме то время и то отношение, - подчеркнула трехкратная олимпийская чемпионка. - У меня закололо в глазу, когда показали мое детство, коммунальную квартиру, хоть она была и не такая. Воспоминания по папе в шинели - он демобилизовался в 1961 году, но когда происходило что-то важное, он надевал военную форму - и в ней привел меня на каток в ЦСКА.

То, что артисты и режиссеры взялись за фильм о фигурном катании, говорит о том, что они отчаянные, смелые и очень талантливые. Представляю какое давление было на ребят. Могу сравнить с тем, как я впервые вышла выступать за сборную СССР. Мне сказали - на тебя весь Советский Союз, и я сразу вспомнила огромную карту, которая у нас дома висела. Это, кстати, совершенно не помогло".

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкИсполнитель главной роли в фильме "Роднина" Евгений Ткачук
Исполнитель главной роли в фильме Роднина Евгений Ткачук - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Перейти в медиабанк
Исполнитель главной роли в фильме "Роднина" Евгений Ткачук
Что же касается несоответствия в фактологии, Роднина отметила, что относится к этому философски. "Я сознательно не лезла, поняла, что идет отдельный творческий процесс, - призналась чемпионка. - Нет хронологии и исторической точности - может, и хорошо. Творческие люди имеют право на различные эксперименты. Главное - характер ухвачен абсолютно, хоть и могли быть неточности и отступления. И моя роль, и роль тренера, и роль руководителя фигурного катания (Валентина Писеева - прим.ред.). Уже нет этого человека, тоже непростая личность, но благодаря ему мы тоже состоялись". Правда, Роднина все же заступилась за Бабилонию и Гарднера, рассказав, что они в Лейк-Плэсиде, наоборот, заботились и узнавали, все ли хорошо у советских фигуристов в бытовом плане, но глобально резюмировала фильм так: "Он более цельный, чем оказалась сама жизнь".
 
Фигурное катаниеИрина РоднинаСтанислав ЖукОлег ПротопоповАвторы РИА Новости СпортКино
 
