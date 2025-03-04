Легенда стал злодеем: крутая неправда в блокбастере о Родниной

Сколько правды в фильме о Родниной? Чего боялась великая чемпионка во время съёмок и почему Тарасову в нем назвали другим именем? РИА Новости Спорт восхищается и удивляется новым художественным фильмом "Роднина".

Обидно за великих фигуристов

В МИА "Россия сегодня" состоялся пресс-показ фильма "Роднина", посвященного жизни и победам трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

Спортивные драмы довольно часто привлекают внимание российских режиссеров. "Движение вверх" о финале баскетбольного турнира Олимпиады-1972 между сборными СССР и США, "Легенда №17" о Валерии Харламове, "Чемпион мира" о матче Карпов - Корчной, и другие.

Во всех этих картинах, как и в "Родниной", есть опасность, что художественный вымысел зачастую в нем может граничить с искажением исторических фактов. В "Движении вверх" литовский баскетболист Модестас Паулаускас изображен русофобом и антисоветчиком, но в жизни было все наоборот.

В истории, которая заканчивается знаменитыми слезами Родниной на олимпийском пьедестале - в плане исторической точности тоже не все гладко в фильме. Если не хотите спойлеров, дальше не читайте - но, честное слово, обидно за легенду советского фигурного катания Олега Протопопова, который в фильме показан не просто завистливой и заносчивой личностью, а вообще злодеем.

Чего стоит только один намек на то, что именно он выключил Родниной и Зайцеву музыку на чемпионате мира 1973 года - хотя Белоусова и Протопопов на том турнире вообще не выступали. Это уже не художественное преувеличение, а серьезное обвинение, на которое, к тому же, умерший полтора года назад Протопопов уже не ответит.

Неоднозначны и некоторые другие моменты фильма о Родниной. Понятно, что фигура знаменитого тренера Станислава Жука весьма противоречива. На одной чаше весов новаторские методы, которые принесли советскому парному катанию доминирование на мировой арене, а на другой - обвинения в пристрастии к алкоголю и приставаниях к молодым спортсменкам. Было даже письмо тренировавшихся в ЦСКА фигуристок, после которого его отстранили от работы. Однако версия о том, что Жук положил на Роднину глаз и не смог стерпеть ее свадьбы с Зайцевым, чересчур смелая.

А сцена о том, что через много лет, на третьей Олимпиаде прославленной фигуристки, именно Жук смог уговорить ее собраться с силами и выйти на лед, просто неправдоподобна - зная Татьяну Анатольевну Тарасову, давно работавшую в тот момент с парой, можно однозначно утверждать: она бы просто приблизиться не дала к своей ученице тренеру конкурентов (Жук на Игры в Лейк-Плэсиде приехал с двумя другими советскими парами).

Наталья Анатольевна Тарасова

Думается, беда в том, что создатели подобных фильмов абсолютно уверены в том, что в сценарии однозначно должна читаться линия противостояния "наших" и "не наших". Иначе не поймут. Видимо, как и в линии с Протопоповым, по той же причине абсолютно негативно изображены Тай Бабилония и Рэнди Гарднер - американские фигуристы, считавшиеся перед Олимпиадой в Лейк-Плэсиде главными соперниками Родниной и Зайцева. В итоге получасовая сцена некой "разминки", после которой американцы снялись с турнира, снята абсолютно карикатурно. Тот же эпитет относится и к образу тренера американской пары, который воплотил олимпийский чемпион Алексей Ягудин: правдоподобности в его действиях тоже ноль.

Во-первых, разминка перед исполнением программ длится только шесть минут, а во-вторых, фигуристы на ней не стоят, разинув рот, глядя на выпендривающихся оппонентов (а именно так происходит в фильме), а тренируют элементы. Любому мало-мальски знакомому с фигурным катанием зрителю после такого искажения реальности вполне может не зайти вся картина целиком.

Это далеко не все эпизоды, которые вызывают вопросы относительно их достоверности. Причем, судя по всему, претензии были и у прототипов ряда героев, либо их родственников. Похоже, не случайно Жук в фильме Жуков, первый партнер Родниной Алексей Уланов - Михаил Буланов, Белоусова и Протопопов - Белова и Панкратов, а Тарасова вообще проходит по сюжету без упоминания фамилии, только с именем и отчеством "Наталья Анатольевна". Как в том же "Движении вверх" главный тренер сборной СССР Кондрашин был вынужден превратиться в Гаранжина - вдова специалиста подала в суд на создателей ленты.

Но в чем-то фильм "Роднина" крут - и некоторые положительные моменты перекрывают недостатки. В первую очередь, хочется сказать о бесподобной игре Владиславы Самохиной, воплотившей образ трехкратной олимпийской чемпионки. Для нее это первая серьезная роль, и, похоже, она подарит обаятельной 21-летней актрисе всеобщую славу. И речь даже не о том, что Владислава с нуля за два месяца научилась кататься на коньках так, что смогла сыграть великую фигуристку - а она ее сыграла во всех ледовых сценах, кроме тех, что были связаны с исполнением сложных элементов, там задействовали дублеров. Дело просто в непосредственности и естественности молодой артистки - не зря, как рассказали авторы фильма, ее утвердили на роль, когда она была еще студенткой. Правдоподобно показана манера работы и общения Жука - как призналась корреспонденту РИА Новости в ходе кинопоказа знавшая мэтра коллега.

У самой Родниной "закололо в глазу"

Но главную ценность фильма сформулировала на пресс-конференции после показа сама Роднина.

« "Авторы очень хорошо отразили в фильме то время и то отношение, - подчеркнула трехкратная олимпийская чемпионка. - У меня закололо в глазу, когда показали мое детство, коммунальную квартиру, хоть она была и не такая. Воспоминания по папе в шинели - он демобилизовался в 1961 году, но когда происходило что-то важное, он надевал военную форму - и в ней привел меня на каток в ЦСКА. То, что артисты и режиссеры взялись за фильм о фигурном катании, говорит о том, что они отчаянные, смелые и очень талантливые. Представляю какое давление было на ребят. Могу сравнить с тем, как я впервые вышла выступать за сборную СССР. Мне сказали - на тебя весь Советский Союз, и я сразу вспомнила огромную карту, которая у нас дома висела. Это, кстати, совершенно не помогло".